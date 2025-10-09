Beca Benito Juárez 2025: qué hacer si no asistí a la asamblea informativa para el registro de octubre

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el gobierno de México

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico a alumnos de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país.

La iniciativa entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Cabe indicar que el dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad de la beca es reducir la deserción escolar y respaldar a este grupo de jóvenes para que puedan continuar y culminar satisfactoriamente sus estudios.

¿Qué hacer si no asistí a una asamblea informativa para el registro a la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el nuevo periodo de registros para la Beca Benito Juárez se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre para que más alumnos de preparatoria se integren. Sin embargo, también indicó que es importante que los interesados asistan a la asambleas informativas, donde se darán a conocer detalles de como solicitar la beca.

A través de un comunicado, la dependencia también señaló que si los interesados no asisten a las asambleas informativas, no sabrán o se desinformarán de cómo solicitar la beca. Para saber la fecha exacta en que se llevará a cabo se puede ingresar a la página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems/.

En las asambleas informativas se dan detalles sobre cómo registrarse a la Beca Benito Juárez (X@BecasBenito)

Por otra parte, para poder inscribirse es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites. Además, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

Las inscripciones en línea se llevan a cabo a través de la página becabenitojuarez.gob.mx.

Requisitos y documentos

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de estudios digitalizado.

CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

La cuenta Llave MX será necesaria para registrar a los nuevos alumnos a la Beca Rita Cetina y Benito Juárez (X@Julio_LeonT)

Pasos para realizar el registro a la Beca Benito Juárez

Crea una cuenta Llave MX en la página llave.gob.mx. Ingresar la página becabenitojuarez.gob.mx. Capturar la CURP y los datos de contacto. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente. Verificar y confirmar el registro.

Para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.