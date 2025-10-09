México

Afirman que novia de Abelito lo abandonó intempestivamente tras salir de LCDLFM: “Se sintió abrumada”

La inesperada distancia entre Aranza Salazar y Abelito ha dado mucho de qué hablar, pues la joven no apareció en los recientes encuentros familiares del influencer después de su salida del famoso reality show

Por Armando Guadarrama

Guardar
La ausencia de Aranza Salazar
La ausencia de Aranza Salazar en los eventos públicos de Abelito tras 'La Casa de los Famosos México' desata rumores de ruptura (TikTok)

La inesperada ausencia de Aranza Salazar en los recientes encuentros públicos de Abelito tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado especulaciones sobre el estado de su relación.

Según información difundida en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, la joven habría decidido distanciarse del finalista del reality, argumentando que la situación resultaba demasiado abrumadora para ella.

“Abelito abandonado porque su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano es que se sintió abrumada, no podía estar en paz y le dijo ‘bye, bye’”, relataron los conductores del programa.

Reportes señalan que Aranza Salazar
Reportes señalan que Aranza Salazar se distanció de Abelito por sentirse abrumada tras el reality show (Recorte)

Durante su participación en el reality de Televisa, Abelito expresó en varias ocasiones su deseo de reencontrarse con su familia y su pareja al finalizar el concurso.

Sin embargo, tras obtener el tercer lugar, las imágenes captadas por los reporteros de Kadri Paparazzi mostraron al influencer compartiendo una comida en un salón privado del hotel donde se hospeda, acompañado únicamente por sus padres y su equipo de trabajo.

La ausencia de Aranza Salazar en ese encuentro fue notoria. “En esta comida, tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, vimos a un Abelito acompañado de su familia y su equipo de trabajo, los cuales siempre estuvieron apoyándolo en el reality show, pero quien brilló por su ausencia fue su pareja Aranza Salazar”, señalaron en el video.

Abelito fue visto acompañado solo
Abelito fue visto acompañado solo por su familia y equipo de trabajo, sin la presencia de Aranza Salazar (Tiktok)

La situación ha dado pie a diversas interpretaciones sobre los motivos de la separación. El periodista Javier Ceriani aportó una perspectiva adicional al afirmar que los padres de Abelito no aprueban la relación debido al pasado de Aranza Salazar.

Según Ceriani, la joven habría dejado de asistir a las galas del programa por la tensa relación con sus suegros. “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”, explicó el periodista argentino.

Ceriani añadió que existen rumores sobre el pasado de Aranza Salazar, sugiriendo que habría trabajado en un establecimiento nocturno en Saltillo antes de iniciar su relación con Abelito.

Javier Ceriani afirma que los
Javier Ceriani afirma que los padres de Abelito no aprueban la relación por el pasado de Aranza Salazar (Foto: Televisa)

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”, detalló Ceriani.

No obstante, según declaraciones de la propia Aranza Salazar, ambos se conocieron hace tres años en la universidad, donde comenzaron su relación.

En medio de la atención mediática por su vida personal, Abelito también ha sido objeto de interés profesional. Durante el mismo video de Kadri Paparazzi, se registró el momento en que el productor Omar Suárez se acercó al influencer para saludarlo y conocer a su familia.

Aunque Omar Suárez intentó ofrecerle un proyecto, Abelito agradeció la propuesta y explicó que ya tenía varios compromisos en agenda, ya que actualmente forma parte del elenco de Álex Gou.

Aranza Salazar asegura que su
Aranza Salazar asegura que su relación con Abelito comenzó hace tres años en la universidad (TikTok)

En la actualidad, Abelito tiene confirmada su participación en dos obras de teatro y, según los paparazzi, Televisa estaría considerando ofrecerle un contrato de exclusividad junto a Aldo de Nigris.

Temas Relacionados

AbelitoAranza SalazarLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

El teléfono negro 2: esta es la fecha oficial en que llegará a todas las salas de cine en México

Ethan Hawke volverá a interpretar al personaje de ‘El Raptor’ en esta segunda parte de la cinta de terror

El teléfono negro 2: esta

Trasladan al influencer “Wero Bisnero” al penal de Barrientos acusado del asesinato de su amante

La esposa del implicado lo habría ayudado a ocultar la evidencia

Trasladan al influencer “Wero Bisnero”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

La presión de los analistas y la autocrítica personal lo llevan a replantear su futuro profesional, mientras se prepara para un combate que podría marcar un antes y un después en su carrera

Esta es la condición que

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Carlos Manzo asegura que el municipio enfrenta problemáticas de seguridad

Alcalde de Uruapan pide a

Caso Kimberly Moya: ¿cómo la joven desapareció en sólo 15 minutos en Naucalpan?

Hasta el momento no se ha dado con el paradero de la joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades

Caso Kimberly Moya: ¿cómo la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan pide a

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

ENTRETENIMIENTO

El teléfono negro 2: esta

El teléfono negro 2: esta es la fecha oficial en que llegará a todas las salas de cine en México

Cómo se verá el sexto concierto de Zoé desde General B en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Dalílah Polanco publica primer mensaje tras salir de La Casa de los Famosos y anuncia medidas para cuidar de su salud mental

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

DEPORTES

Esta es la condición que

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual