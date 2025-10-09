Afirman que novia de Abelito lo abandonó intempestivamente tras salir de LCDLFM: “Se sintió abrumada”

La ausencia de Aranza Salazar en los eventos públicos de Abelito tras 'La Casa de los Famosos México' desata rumores de ruptura (TikTok)

La inesperada ausencia de Aranza Salazar en los recientes encuentros públicos de Abelito tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado especulaciones sobre el estado de su relación.

Según información difundida en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, la joven habría decidido distanciarse del finalista del reality, argumentando que la situación resultaba demasiado abrumadora para ella.

“Abelito abandonado porque su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano es que se sintió abrumada, no podía estar en paz y le dijo ‘bye, bye’”, relataron los conductores del programa.

Reportes señalan que Aranza Salazar se distanció de Abelito por sentirse abrumada tras el reality show (Recorte)

Durante su participación en el reality de Televisa, Abelito expresó en varias ocasiones su deseo de reencontrarse con su familia y su pareja al finalizar el concurso.

Sin embargo, tras obtener el tercer lugar, las imágenes captadas por los reporteros de Kadri Paparazzi mostraron al influencer compartiendo una comida en un salón privado del hotel donde se hospeda, acompañado únicamente por sus padres y su equipo de trabajo.

La ausencia de Aranza Salazar en ese encuentro fue notoria. “En esta comida, tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, vimos a un Abelito acompañado de su familia y su equipo de trabajo, los cuales siempre estuvieron apoyándolo en el reality show, pero quien brilló por su ausencia fue su pareja Aranza Salazar”, señalaron en el video.

Abelito fue visto acompañado solo por su familia y equipo de trabajo, sin la presencia de Aranza Salazar (Tiktok)

La situación ha dado pie a diversas interpretaciones sobre los motivos de la separación. El periodista Javier Ceriani aportó una perspectiva adicional al afirmar que los padres de Abelito no aprueban la relación debido al pasado de Aranza Salazar.

Según Ceriani, la joven habría dejado de asistir a las galas del programa por la tensa relación con sus suegros. “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”, explicó el periodista argentino.

Ceriani añadió que existen rumores sobre el pasado de Aranza Salazar, sugiriendo que habría trabajado en un establecimiento nocturno en Saltillo antes de iniciar su relación con Abelito.

Javier Ceriani afirma que los padres de Abelito no aprueban la relación por el pasado de Aranza Salazar (Foto: Televisa)

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”, detalló Ceriani.

No obstante, según declaraciones de la propia Aranza Salazar, ambos se conocieron hace tres años en la universidad, donde comenzaron su relación.

En medio de la atención mediática por su vida personal, Abelito también ha sido objeto de interés profesional. Durante el mismo video de Kadri Paparazzi, se registró el momento en que el productor Omar Suárez se acercó al influencer para saludarlo y conocer a su familia.

Aunque Omar Suárez intentó ofrecerle un proyecto, Abelito agradeció la propuesta y explicó que ya tenía varios compromisos en agenda, ya que actualmente forma parte del elenco de Álex Gou.

Aranza Salazar asegura que su relación con Abelito comenzó hace tres años en la universidad (TikTok)

En la actualidad, Abelito tiene confirmada su participación en dos obras de teatro y, según los paparazzi, Televisa estaría considerando ofrecerle un contrato de exclusividad junto a Aldo de Nigris.