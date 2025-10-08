Sorteo Mayor 3987: Resultados y reintegros de la Lotería Nacional del 7 octubre 2025

El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968. (Lotenal)

El Sorteo Mayor es conocido por ser uno de los juegos de azar más emblemáticos en México, con un premio principal de 21 millones de pesos distribuidos en tres series. Esta tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México tiene lugar cada martes a las 20:00 (hora del centro del país).

Para la edición del 7 de octubre de 2025, el diseño del billete del Sorteo Mayor 3987 hace un homenaje a los 57 años de los Juegos Olímpicos de México 68 y al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, destacado por su participación en la construcción de edificios históricos en México y en el mundo.

“Pedro Ramírez Vázquez construye entre otras obras la nueva Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, el edificio del Congreso de la Unión, los pabellones de México para las Ferias Mundiales de Bruselas, Seattle, Nueva York, Sevilla, y el Pabellón del Comité Olímpico. Ha construido el Museo Nacional de Antropología, el de Arte Moderno y la Galería de Historia en la Ciudad de México, el Museo Amparo en Puebla, el Museo Olímpico en Lausana, el Museo de Nubia en Egipto y recientemente coordinó la Exposición América Migración para el Fórum Internacional de las Culturas en Monterrey”, se lee en la entrada oficial sobre el sorteo en el sitio web de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Mayor del 7 de octubre de 2025

Premio mayor de 21 millones de pesos: 59818

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 47384

Premio de 900 mil pesos: 00771

Premio de 240 mil pesos: 17646

Premio de 240 mil pesos: 41954

Premio de 240 mil pesos: 11539

Premio de 240 mil pesos: 18610

Premio de 120 mil pesos: 33732

Premio de 120 mil pesos: 06403

Premio de 120 mil pesos: 55138

Premio de 120 mil pesos: 46894

Premio de 120 mil pesos: 38534

Reintegros 8 y 4

¿Cómo funciona este sorteo?

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Sus recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.