México

Sheinbaum revisará que migrantes puedan votar para elegir cónsules mexicanos: “Que se tome en cuenta su opinión”

La mandataria expresó que puede ser una posibilidad para las y los connacionales, pero debe revisarse a profundidad y en el marco de la ley

Por Diego Mendoza López

Guardar
La mandataria dijo que podría
La mandataria dijo que podría ser una posibilidad el voto de cónsules mexicanos, pero se necesitan revisar las disposiciones legales en México | Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que podría existir la posibilidad de que las y los migrantes residentes en Estados Unidos puedan acceder al derecho al voto para poder elegir a sus representantes diplomáticos; en específico, la selección de cónsules mexicanos que atiendan sus necesidades en el exterior.

La respuesta de Sheinbaum Pardo se dio al ser cuestionada por influencers de temas políticos en la red social Youtube, quienes asistieron el día de hoy a “La Mañanera del Pueblo” de este 8 de octubre de 2025:

“Habría que verlo. Quizá lo que podrías abrir en principio son propuestas. Que se tome en cuenta la opinión de nuestros paisanos allá. Si hay una persona que conoce bien el tema, que está preparada y que, evidentemente, ha vivido allá y conoces las condiciones, por supuesto que se puede tomar en cuenta”, señaló.

La petición podría acercar a
La petición podría acercar a que las necesidades y solicitudes de las y los connacionales puedan ser atendidas por personas "que conocen el tema", según Sheinbaum | X / @SRE_mx

Sin embargo, Sheinbaum Pardo reiteró que existen condiciones y características que deben cumplirse por lo enmarcado en la ley; por ejemplo, si un cónsul puede tener dos nacionalidades al momento de contender por este puesto.

La situación en Alligator Alcatraz: última visita indica 78 mexicanos detenidos en la prisión para migrantes en EEUU

A finales de agosto de 2025, el Consulado General de México en Miami reportó que 78 mexicanos adicionales permanecen recluidos en el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz o “Centro de Detención de los Everglades”, luego de la quinta visita que encabezó el cónsul Rutilio Escandón. Con este nuevo número, suman 384 mexicanos detenidos en esas instalaciones bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Durante su recorrido, Escandón acompañado del área de Protección Consular entrevistó a 14 connacionales —parte de los 119 mexicanos visitados hasta ahora— para constatar sus condiciones físicas, su acceso a servicios y sus necesidades urgentes.

En su informe, el diplomático aseguró que todos los entrevistados “se encuentran en buenas condiciones”, y enfatizó que solicitó para ellos “trato digno y respetuoso”, así como atención médica para quienes la requieran.

La prisión Alligator Alcatraz se
La prisión Alligator Alcatraz se ha visto envuelta en polémica por las recientes suspensiones judiciales que han impedido que lleve a cabo su función delegada por el gobierno del presidente Donald Trump | Reuters / Evelyn Hockstein

Las personas detenidas declararon tener acceso diario a llamadas con sus familias y que sus procesos migratorios continúan su curso. Según el consulado, muchos de ellos podrían salir del centro “en cuestión de días”, ya sea para ser retornados a México o trasladados a otras instalaciones, dependiendo de sus trámites legales.

La existencia de Alligator Alcatraz está bajo creciente presión judicial desde hace varios meses. En ese mismo periodo de tiempo, una juez federal en Miami instruyó el cierre inmediato del centro y la suspensión de nuevas detenciones dentro de un plazo máximo de 60 días.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoMigrantesConsulados mexicanosVoto migranteAlligator AlcatrazEEUUmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum mantiene proyecto para que Hospital La Pastora se especialice en cáncer de mama, alista campaña de prevención

La presidenta adelantó que el hospital atenderá a pacientes de todo el país

Sheinbaum mantiene proyecto para que

Chiapas registra sismo de 4.2 de magnitud

El temblor ocurrió a las 11:15 horas, a una distancia de 69 km de Tapachula y tuvo una profundidad de 54.4 km

Chiapas registra sismo de 4.2

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

Emireth González recordó cómo fue su relación con el famoso

“Un acto fraudulento”: Ex de

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo Monreal asegura que la propuesta contra memes e imágenes con IA no avanzará

El legislador generó controversia al declarar que no votaría por la propuesta de su compañero de partido

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional 7 de octubre: quién se llevó el premio de $21 millones

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá un papel

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

ENTRETENIMIENTO

“Un acto fraudulento”: Ex de

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

DEPORTES

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”