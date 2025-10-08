México

Resultados Melate Retro 7 de octubre de 2025: quiénes se llevaron los $1.1 millones en premios

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los resultados de su más reciente sorteo de Melate Retro realizados este martes 7 de octubre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares y tradicional del país que tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate Retro

  • Fecha: martes 5 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 1571.
  • Número ganador: 02 03 05 16 25 25-04.
  • Total de ganadores: 67,743.
  • Dinero entregado: $1,192,424.38.

A qué hora se juega el Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

MelateMelate RetroLotería Nacionalmexico-loteríasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro estadounidense señala diversas empresas usadas para las operaciones

Así es como una familia

Cuántas calorías tiene el huevo revuelto y qué tan saludable es para el desayuno

Este popular alimento es uno de los preferidos por las familias para comenzar el día

Cuántas calorías tiene el huevo

Brugada confirma apoyo a comercios afectados tras marcha del 2 de octubre: “Vamos a atender a todos los negocios”

Autoridades de la Ciudad de México indicaron que han tenido diálogo con los establecimientos afectados

Brugada confirma apoyo a comercios

¿Colesterol alto o gota? Prepara estos deliciosos tacos al pastor sin carne

La tendencia de adaptar recetas clásicas a versiones veganas o vegetarianas ha ganado popularidad

¿Colesterol alto o gota?

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál será el último día de octubre para registrarse?

La iniciativa entrega a cada estudiante un apoyo económico de 5,800 pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que el enojo del

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

Los podcasts de terror arrasan en el ranking de Spotify México esta semana

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20