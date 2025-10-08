México

Profepa y FGR aseguran más de 2 mil ejemplares de tortugas en Jalisco

El operativo también resultó en el aseguramiento de otras especies como loros, iguanas, pepinos de mar y otros productos marinos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Autoridades federales realizaron acciones coordinadas
Autoridades federales realizaron acciones coordinadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, logrando asegurar ejemplares de fauna silvestre en riesgo y decomisar grandes cantidades de especies marinas amenazadas por el tráfico ilegal. Foto: (Profepa)

El hallazgo de más de dos mil tortugas en condiciones críticas de salud y la incautación de productos marinos protegidos marcaron el resultado de una serie de operativos realizados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los días 23 y 28 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegaron acciones coordinadas para enfrentar el tráfico ilegal de especies, logrando asegurar 2 mil 339 tortugas de diversas especies, muchas de ellas en estado grave y algunas ya sin vida, junto con 525 kilogramos de pepino de mar y 2 mil 271 kilogramos de productos marinos, entre los que se encontraban aletas de tiburón y buche de totoaba, ambos protegidos por la legislación ambiental mexicana. Además, se rescataron tres loros frente blanca y tres iguanas verdes.

La primera intervención se implementó en la madrugada del 25 de septiembre, cuando las autoridades inspeccionaron varios domicilios en la zona. En uno de los lugares cateados, se localizaron 252 kilogramos de pepino de mar, las mencionadas 2 mil 339 tortugas y 2 mil 271 kilogramos de productos marinos que incluían especies en riesgo.

Las tortugas se encontraban en
Las tortugas se encontraban en mal estado de salud. Foto: (Profepa)

Posteriormente, el 28 de septiembre, una segunda diligencia permitió encontrar seis ejemplares de fauna silvestre: tres loros frente blanca (Amazona albifrons) y tres iguanas verdes (Iguana iguana). Ambas especies figuran en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y los loros, además, están protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La labor de los inspectores federales de la Profepa resultó determinante para identificar, cuantificar y trasladar los ejemplares asegurados. Las tortugas fueron enviadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para su resguardo, mientras que los loros y las iguanas fueron llevados a un Centro de Rescate en Jalisco.

Los ejemplares que no sobrevivieron permanecen en refrigeración en la UMA, a la espera de los análisis que determinen las causas de su muerte y su destino final.

Autoridades federales ejecutan acciones coordinadas
Autoridades federales ejecutan acciones coordinadas que sorprenden por la magnitud de especies y materiales incautados en recientes inspecciones en Jalisco. Foto: (Profepa)

Al respecto, la procuradora Mariana Boy Tamborrell subrayó la relevancia de la colaboración entre la FGR y la Profepa en la lucha contra el comercio y tráfico ilegal de especies silvestres.

“Con este operativo reconocemos la importancia de las acciones conjuntas con la FGR para combatir las redes de comercio y tráfico ilegal de especies silvestres, una de las principales amenazas para la biodiversidad nacional. Las consecuencias del tráfico de especies son terribles para las poblaciones, por lo que vamos a tomar todas las acciones necesarias para que haya consecuencias penales para los infractores”, afirmó Mariana Boy.

El operativo se realizó en respuesta a una solicitud de la FGR, que requirió la intervención urgente y confidencial de personal especializado de la Profepa. Los productos marinos asegurados fueron entregados a la Fiscalía, mientras que los ejemplares vivos recibieron atención en instalaciones especializadas.

Temas Relacionados

ProfepaDGRTortugasLorosPepino de marTiburonesTototabaOperativoJaliscomexico-noticias

Más Noticias

Festival de Día de Muertos Guanajuato 2025: fechas y programación

Esta celebración busca fomentar el valor simbólico de una de las tradiciones más representativas de México

Festival de Día de Muertos

Temblor hoy 8 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 8 de octubre

Se registra sismo de 4.2 de magnitud en Guerrero

El sismo ocurrió a las 2:52 horas, a una distancia de 6 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 39.8 km

Se registra sismo de 4.2

Quién es El Wero Bisnero, el influencer y coach de finanzas que fue detenido sospechoso de feminicidio

El influencer, dedicado a la asesoría financiera y motivación empresarial, había construido una imagen de éxito y superación en redes sociales

Quién es El Wero Bisnero,

¿Cómo limpiar las joyas de oro para mantener su brillo sin dañarlas?

El mantenimiento adecuado de piezas doradas requiere técnicas suaves y productos no abrasivos

¿Cómo limpiar las joyas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris sorprende al

Aldo de Nigris sorprende al ser captado con Elaine Haro en la fiesta de Galilea Montijo

Alessandra Rosaldo confesó que se enamoró de Eugenio Derbez mientras mantenía otra relación : “Queríamos estar juntos y no podíamos”

Lupillo Rivera reveló en su libro “Tragos amargos” que Belinda le preparaba el desayuno

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

DEPORTES

Abogado de la menor que

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”