México

Las 5 razones para tomar un café todas las mañanas antes de desayunar

Iniciar el día con este bebida tiene muchas ventajas

Por Ignacio Izquierdo

Toma café todas las mañanas
Toma café todas las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar una taza de café en la mañana antes del desayuno representa un hábito arraigado que suma practicantes en todo el mundo. Este gesto cotidiano encuentra respaldo entre quienes buscan aprovechar las propiedades de la bebida para iniciar la jornada con energía y enfoque. El consumo temprano de café se asocia con varias ventajas funcionales para la salud y el desempeño diario.

Diversos expertos en nutrición y medicina han revisado el efecto de la cafeína en el organismo. Se observan impactos positivos en el metabolismo, el rendimiento cognitivo y el estado de alerta. La bebida también facilita rutinas que requieren concentración y adaptación al ritmo de vida acelerado, por lo que el consumo sistemático de café al despertar adquiere relevancia entre personas de distintas edades y ocupaciones.

Cinco beneficios de tomar café antes de desayunar

Aquí, los 5 beneficios del
Aquí, los 5 beneficios del café que no debes ignorar (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Estimula el sistema nervioso central

El café es reconocido por su capacidad para activar las funciones cerebrales gracias a la presencia de cafeína. Consumirlo al iniciar el día favorece la atención y la claridad mental, lo que permite afrontar tareas complejas con mayor eficiencia.

2. Aumenta el metabolismo y favorece la movilización de grasas

La cafeína incrementa el gasto energético y activa procesos metabólicos relacionados con la quema de calorías. Este efecto puede contribuir al control de peso, siempre que el consumo se integre a una alimentación equilibrada y actividad física regular.

3. Reduce la sensación de fatiga y mejora el estado de ánimo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales efectos positivos del café es su capacidad para disminuir el cansancio matutino. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, asociados con la somnolencia, y promueve la liberación de neurotransmisores relacionados con el bienestar emocional.

4. Funciona como antioxidante natural

El café aporta compuestos fenólicos y antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres. Esta propiedad lo convierte en una alternativa para quienes buscan proteger el organismo de estrés oxidativo y daños celulares, sobre todo al inicio del día, cuando el cuerpo requiere apoyo para enfrentar nuevas actividades.

5. Facilita la consolidación de una rutina saludable

El acto de preparar y tomar una taza de café en la mañana refuerza hábitos positivos al asociarse con un momento de pausa y organización, lo que favorece la planificación y priorización de tareas diarias. Esta rutina puede contribuir a mejorar la percepción de orden y control personal.

La práctica de consumir café antes del desayuno permanece presente tanto en hogares como en espacios de trabajo. Diversas investigaciones relacionan este hábito con beneficios en el desempeño físico e intelectual. Su integración consciente a la rutina contribuye a potenciar el aprovechamiento de la primera parte del día.

