México

Gobierno de Sheinbaum alista plan para combatir deforestación: “Semarnat está buscando alternativas”

El gobierno federal implementará mecanismos de prevención y vigilancia, además de ofrecer opciones a pobladores que recurren a la deforestación por falta de oportunidades laborales

La presidenta de México declaró que este problema será antendido por las autoridades correspondientes (@Presidencia)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la deforestación en México.

La mandataria aclaró que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está preparando una estrategia para combatir esta problemática.

Claudia Sheinbaum afirmó que se están diseñando diversos mecanismos para prevenir la deforestación.

Entre las medidas contempladas, mencionó la participación de la Guardia Nacional en labores de vigilancia, así como la creación de alternativas para grupos que, ante la falta de oportunidades, recurren a la deforestación como medio de subsistencia.

También se refirió a casos específicos, como la selva del sureste del país, donde la pérdida de cobertura forestal está relacionada con actividades agrícolas.

“En todos los casos la Semarnat está buscando alternativas y lo presentamos... ya lo deben tener listo”, aclaró.

