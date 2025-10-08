México

Encapuchados toman instalaciones de la Prepa 8 de la UNAM

Este plantel de bachillerato había sido desalojado un día antes por amenazas de bomba

Por Mariana L. Martínez

(Cuartoscuro/Adriana Álvarez)
(Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

Un grupo de estudiantes encapuchados decidieron cerrar los accesos de la Prepa 8 Miguel E. Shulz de la UNAM, esta movilización ocurre un día después de que dicho plantel fuera desalojado por amenaza de bomba.

Aparentemente la protesta del 8 de octubre en Prepa 8 de la UNAM ocurre en solidaridad con un estudiante que habría sido herido durante una marcha.

Información en desarrollo*

