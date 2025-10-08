El ‘exShark Tank’ Rodrigo Herrera habla de como enfrentó un fraude y no se dio por vencido

Rodrigo Herrera habló de como superó un fraude (Foto: Instagram/@rodrigoherrera)

El empresario Rodrigo Herrera Aspra, fundador y director de Genomma Lab International, compartió una de las experiencias más difíciles de su trayectoria: un fraude millonario que casi lo lleva a la quiebra, pero que terminó convirtiéndose en una de las lecciones más valiosas de su vida.

“Un fracaso que recuerdo, muy importante en mi vida, fue a un cliente que era mi cliente más importante. Le dimos y le dimos producto. Después se fugó y nos dejó de pagar”, relató Herrera a su amigo y compañero de la serie Shark Tank México, Arturo Elías Ayub.

La situación lo dejó sin liquidez y con una enorme deuda con sus proveedores. “Ya estamos quebrados”, pensó en ese momento el ‘exShark Tank’.

Enfrentó la deuda que tenía

El fracaso se lo contó a su amigo Arturo Elias Ayub, durante uno de los cortes de la grabación del programa Shark Tank México Foto: Twitter/@RodrigoHerreraA

Sin embargo, lejos de rendirse, el empresario mexicano decidió enfrentar la situación de manera directa. “Me junté con todos los proveedores y les dije: les tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no tengo dinero para pagarles, la buena es que les voy a seguir comprando”, recordó entre risas.

Herrera explicó que su decisión de dar la cara y mantener la confianza fue clave para salir adelante. “Les pedí crédito y les prometí que cumpliría. No me escondí, di la cara. Han pasado más de 15 años, y muchos de esos proveedores siguen conmigo”, afirmó.

El fundador de Genomma Lab destacó que aquella crisis lo fortaleció como empresario y como persona. “Esa experiencia me enseñó que, cuando enfrentas los problemas, sales fortalecido”, dijo con determinación.

Más allá del dinero, Herrera considera que el mayor riesgo en una situación así es perder la confianza en uno mismo. “Lo más importante es aprender a levantarse después de un fracaso. Cuando fallas, lo primero que pierdes es la confianza en ti mismo. No dejes que eso pase. Si te caes, levántate y recuerda quién eras antes, pero con la experiencia que te dejó esa caída”, reflexionó.

Hoy, el exintegrante del programa Shark Tank México comparte su historia como un ejemplo de resiliencia y liderazgo. “Solo fracasando se llega a las metas. No dejes que un tropiezo te detenga”, concluyó Herrera, quien convirtió una pérdida millonaria en una oportunidad para construir una empresa que hoy cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y opera en más de 20 países.