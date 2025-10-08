“El Cachetes”: la historia del menor de 15 años vinculado al crimen que volvió a ser viral tras su asesinato en CDMX

El menor contaba con 15 años de edad cuando murió asesinado por un presunto cómplice. (X @MGNoticiasSlp)

El alias El Cachetes regresó a la conversación pública tras viralizarse en redes sociales distintos memes y contenido relacionado con el caso del menor abatido en 2023 en la Ciudad de México. El joven, identificado como Cristopher ‘N’, fue presentado en 2022 por el periodista Carlos Jiménez como un presunto integrante de una célula criminal que operaba al norte de la capital mexicana.

La notoriedad de El Cachetes resurgió dos años después de que se difundiera su rostro y las acusaciones que pesaban sobre él. En las últimas semanas, usuarios compartieron diversas imágenes y comentarios, impulsando la viralización de su historia en distintas plataformas digitales. El periodista recordó en redes y medios que el adolescente presuntamente cometió delitos ligados a la venta de drogas, extorsión y homicidio.

El historial delictivo de Cristopher ‘N’ comenzó a documentarse cuando aún era menor de edad. Los reportes señalan que tenía 15 años al momento de su muerte y que estaba vinculado a la banda de Los Escamos, organización dedicada a actividades ilícitas principalmente en la colonia Coyotes, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta célula, de acuerdo con reportajes, operaba en el tráfico de estupefacientes, extorsión y hechos violentos contra integrantes de grupos rivales y vecinos de la zona.

La vida del joven estuvo marcada por una exposición constante en redes sociales. Cristopher ‘N’ presumía su admiración por figuras asociadas al mundo criminal y a la cultura popular ligada al narcotráfico, como la Santa Muerte, Jesús Malverde y Tony Montana. Ese apodo inspiró parte de su identidad digital, hasta el punto de raparse las iniciales “C” y “M” en el cuero cabelludo y autonombrarse Chris Montaña, según información difundida por C4 Jiménez.

La historia del menor se hizo viral en redes sociales. (x @MGNoticiasSlp)

Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a El Cachetes en al menos tres ocasiones durante 2022, por portación de cocaína. En mayo de 2023 volvió a ser aprehendido, aunque su estancia en prisión siempre fue breve. Una de sus capturas ocurrió en octubre, cuando fue arrestado junto con Lauren ‘N’ mientras vendían mariguana en la vía pública. Las fuentes ministeriales confirmaron ante medios que no lograron retenerlo por periodos prolongados a causa de su condición de menor de edad.

La muerte de El Cachetes se produjo la noche del 23 de noviembre de 2023, episodio que estuvo precedido por un conflicto personal. Días antes, el joven habría tenido una discusión con un amigo por una motocicleta robada. El hecho derivó en que el grupo de allegados a su ex compañero lo buscara en su domicilio; al no encontrarlo, lo localizaron a unos 280 metros de distancia y ahí recibió al menos nueve impactos de bala.

El asesinato de Cristopher ‘N’ generó una respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuyos elementos desplegaron un operativo en la colonia Coyotes para dar con los presuntos responsables. El resultado incluyó la detención de Óscar ‘N’, Santiago ‘N’, José Eduardo ‘N’, José Miguel ‘N’ y Arturo ‘N’, el último señalado como autor intelectual del crimen, según los reportes oficiales difundidos en medios.

Después de su muerte, familiares de El Cachetes compartieron fotografías y recuerdos en redes sociales, lo que impulsó nuevas interacciones y memes alrededor de su figura. El caso de Cristopher ‘N’ evidencia la presencia cada vez mayor de jóvenes en organizaciones criminales en distintos puntos de la Ciudad de México, fenómeno abordado de forma recurrente por periodistas especializados en seguridad.