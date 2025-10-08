México

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se siente adolescente con su nuevo novio: “Quiere regresar a los 15 años”

El exesposo de la cantante se pronunció sobre la atención mediática que rodea a la nueva pareja de Villarreal, Cibad Hernández, invitando a los fans a valorar su trayectoria y no su vida personal

Por Armando Guadarrama

Cruz Martínez pide respeto a la privacidad de Alicia Villarreal en medio de rumores y polémicas (Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO)

El reciente vínculo sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha generado una oleada de comentarios y especulaciones, especialmente por la rapidez con la que la cantante inició esta relación tras formalizar su divorcio con Cruz Martínez.

La atención mediática se ha centrado tanto en la vida privada de la intérprete como en las controversias que rodean a su nuevo compañero, quien ha sido objeto de rumores sobre su situación económica, su actividad en redes sociales e incluso su orientación sexual.

En este contexto, Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal y líder de Kumbia Kings, fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre la nueva pareja de la cantante.

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

El productor musical, quien enfrenta una disputa legal con Villarreal tras ser denunciado por violencia familiar y robo, optó por desviar el foco de la polémica y solicitó públicamente que se respete la privacidad de la madre de sus hijos.

Según lo transmitido por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Martínez expresó: “Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música”.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzó apenas veinte días después de que la cantante firmara el divorcio con Cruz Martínez, lo que avivó los rumores y las críticas en redes sociales y medios de comunicación.

El propio Martínez, al ser consultado sobre el impacto de estos escándalos, insistió en que la atención debería dirigirse hacia la trayectoria artística de Villarreal y no hacia su vida íntima. “Paren un momento” y “ya no se enfoquen tanto en los escándalos que rodean” a la madre de sus hijos, solicitó el músico, añadiendo: “Yo no deseo nada malo a nadie”.

La relación de Villarreal y Hernández genera controversia por la rapidez con la que comenzó tras el divorcio (Instagram)

En una entrevista anterior concedida al programa Ventaneando, Cruz Martínez reveló que la comunicación con Alicia Villarreal es inexistente desde la disolución oficial de su matrimonio. “No hay comunicación”, afirmó el productor, quien también reflexionó sobre la importancia de no centrarse en los aspectos negativos de la vida.

“A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible. Yo creo que nunca es bueno enfocarse en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso”, manifestó Martínez en declaraciones recogidas por Ventaneando.

Cruz Martínez evita polémicas y destaca la trayectoria musical de Alicia Villarreal ante los medios (Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz)

La exposición pública de la nueva relación de Alicia Villarreal también fue tema de conversación. Cuando una reportera le señaló a Cruz Martínez que nunca antes se había visto a la cantante mostrar a una pareja de manera tan abierta, el músico respondió:

“Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”, según lo recogido por Ventaneando.

A pesar de la disputa legal con Alicia Villarreal, Cruz Martínez mantiene el contacto con Melenie Carmona, hija de la cantante. El productor confirmó a la prensa: “Sí, platicamos. Ella siente siempre que ese hogar existe y siempre va a existir”.

