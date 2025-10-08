México

Cómo usar hierbas medicinales para mejorar digestión, sueño y circulación

Han resurgido como una alternativa natural para cuidar la salud; estas son las plantas más efectivas

Por Lorna Huitrón

Han resurgido como una alternativa natural para cuidar la salud; estas son las plantas más efectivas

En la actualidad, la búsqueda de alternativas naturales para mantener la salud y el bienestar se ha convertido en una tendencia creciente a nivel mundial. Factores como el ritmo de vida acelerado, el estrés constante, la exposición a contaminantes y la preocupación por los efectos secundarios de los fármacos han llevado a muchas personas a explorar soluciones más suaves y respetuosas con el cuerpo.

Entre estas opciones, las hierbas medicinales destacan por su versatilidad y eficacia comprobada a lo largo de siglos de uso tradicional. Estas plantas no solo ofrecen un alivio específico para dolencias puntuales, sino que también contribuyen a un enfoque preventivo de la salud.

Digestión y estómago

Para mejorar la digestión y aliviar malestares estomacales, algunas plantas destacan por su eficacia. La manzanilla es conocida por calmar cólicos, indigestión y nervios asociados a la digestión.

Por su parte, la menta o hierbabuena ayuda a reducir gases y sensación de pesadez, mientras que el jengibre es reconocido por combatir náuseas y mareos, especialmente tras comidas abundantes o en situaciones de estrés digestivo.

Prepararlas en infusiones es la forma más común de aprovechar sus propiedades, y se recomienda consumirlas con moderación para evitar efectos secundarios.

Sueño y sistema nervioso

El insomnio y la ansiedad también encuentran alivio en la naturaleza. La valeriana actúa como un tranquilizante suave, facilitando el descanso sin provocar somnolencia diurna intensa.

La tila calma los nervios y ayuda a reducir el estrés, mientras que la pasiflora contribuye a un sueño profundo y reparador. Estas hierbas pueden consumirse en infusiones antes de dormir, siempre respetando las dosis recomendadas y, en caso de dudas, consultando con un profesional de la salud.

Circulación y energía

Para mejorar la circulación sanguínea y potenciar la energía, algunas plantas son especialmente útiles. El ginkgo biloba favorece la memoria y la circulación cerebral, mientras que el romero estimula la concentración y brinda un efecto energizante natural.

Además, el ajo contribuye a regular la presión arterial y fortalecer el corazón, convirtiéndose en un aliado para mantener un sistema cardiovascular saludable.

Botiquín natural

Adoptar un botiquín natural no solo ofrece alivio a diversas dolencias, sino que también permite reconectar con prácticas ancestrales de cuidado de la salud. Sin embargo, antes de incorporar cualquier hierba medicinal a la rutina diaria, los expertos recomiendan consultar con un médico o especialista en fitoterapia para evitar posibles interacciones con medicamentos y garantizar un uso seguro.

El resurgimiento de la medicina natural demuestra que, con información adecuada y un consumo responsable, las hierbas medicinales pueden convertirse en herramientas efectivas para mejorar la digestión, el sueño y la circulación, promoviendo un bienestar integral y sostenible.

