México

Claudia Anaya denuncia presencia de la Guardia Nacional en el Senado: Laura Itzel Castillo aclara la situación

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, advirtió que investigaría la situación

Por Jaqueline Viedma

Claudia Anaya exhibió a elementos de la GN en el Senado de la República Crédito: X/ Claudia Anaya

Este 8 de octubre de 2025, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, denunció ante el Pleno del Senado de la República y a través de sus redes sociales la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el reciento legislativo.

Casi para finalizar la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la priista tomó la palabra y le informó a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, sobre la situación registrada.

“Dentro de este recinto legislativo, violando nuestra independencia como Poder de la Unión, hay una célula de las fuerzas armadas que está equipada con antimotines. Entonces, esto no tiene ninguna razón de ser, están aquí a un lado del salón de planos y la verdad es que la violación es absolutamente innecesaria”, denunció.

La priista escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter), que esta situación corresponde a una ilegalidad conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública esta impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto".

Claudia Anaya alerta sobre presencia
Claudia Anaya alerta sobre presencia de Guardia Nacional en el Senado de la República.

Información en desarrollo...

