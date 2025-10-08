Alessandra Rosaldo confesó que se enamoró de Eugenio Derbez mientras mantenía otra relación : “Queríamos estar juntos y no podíamos”

En una entrevista con Yordi Rosado, Alessandra Rosaldo dio detalles de su romance con Derbez.

La confesión de Dalílah Polanco en un reality show reavivó el interés por uno de los episodios más comentados del espectáculo: el inicio del romance entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, pareja que se consolidó tras una serie de encuentros profesionales y casuales en los pasillos de Televisa.

Alessandra Rosaldo, reveló en una entrevista de 2024 con Yordi Rosado detalles sobre los primeros momentos junto a Derbez. Según relató, ambos compartían admiración mutua desde sus respectivas carreras, pero los saludos eran siempre breves y cordiales. “Siempre en buena onda, siempre como que expresándonos admiración”, relató Rosaldo sobre aquellos encuentros en que Derbez producía sus propios programas y ella era conocida por su trabajo en Sentidos Opuestos.

Durante esas primeras interacciones, la cantante aseguró que no sentía atracción romántica: “No, jamás. Pues para mí era el de XH Derbez”.

El punto de inflexión en la relación se produjo en 2006, cuando una inesperada invitación a participar en un capítulo especial del programa “Vecinos” llevó a Rosaldo y Derbez a trabajar juntos en Canadá. La trama de esa grabación proponía que ambos, interpretándose a sí mismos, vivían un romance ficticio. “Me llamó la atención la historia, que era Eugenio y Alessandra enamorándose”, contó la cantante.

Los artistas se habrían enamorado durante una grabación en Canadá.

Antes de viajar, Alessandra enfrentó una de sus mayores fobias: viajar en avión. Una vez en Vancouver, la energía entre ambos cambió por completo. “Lo veo a él y me acuerdo que fue así de... Dije: ¡Guau! Y conforme me voy acercando a saludarlo, fue así de: Hola, ¿cómo estás? Nos abrazamos. Yo no sé si ese abrazo duró 30 segundos o tres minutos, pero no nos podíamos soltar”, detalló la artista.

Durante esos días, la conexión entre ambos tomó fuerza. Entre risas, largas conversaciones y la química generada por el entorno laboral, Rosaldo reconoció: “Fue muy mágico, fue empezar a partir de ese momento a descubrirnos. Todo en ese momento tenía que ver con Eugenio y con Ale y fue muy mágico, fue empezar a partir de ese momento a descubrirnos”.

“Además alrededor de nosotros se creó una energía muy padre. Toda su producción de alguna forma se convirtieron en testigos de lo que estaba pasando”.

El regreso a México complicó la situación, ya que ambos mantenían relaciones previas. “Fue muy difícil porque ambos estábamos en una relación. Yo tenía un novio, él tenía una novia y fue muy complicado”, reveló. “Esto ninguno de los dos lo buscamos, ni nos lo hubiéramos imaginado, ni ninguno de los dos quisimos por supuesto lastimar a nadie. Hicimos todo lo posible por separarnos, por no vernos”.

Pese a ello, Rosaldo concluyó esa etapa. “Para mí fue muy claro. Si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’”, aseguró.

De acuerdo a la cantante, ella dejó a su novio y el actor también se habría separado de su novia en ese entonces. (Instagram/Cuartoscuro)

Al final fue muy difícil... estábamos enamorados, pero separados. Queriendo vernos pero sin poder vernos. Pero al mismo tiempo estaba loca de amor, y él me buscaba“, explicó la cantante en la charla con Yordi Rosado.

Finalmente Alessandra narra que después de que ella rompió con su novio de ese entonces, Eugenio Derbez todavía tardó un poco en dejar a su novia, que actualmente se sabe era Dalílah Polanco.