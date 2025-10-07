Verónica Castro afirma que procedió legalmente contra mujeres que la señalaron por presunto acoso

Verónica Castro inicia acciones legales para defender su imagen tras acusaciones de acoso sexual (IG)

El proceso legal iniciado por Verónica Castro tras las acusaciones de acoso sexual que enfrentó en 2022 ha marcado un punto de inflexión en la defensa de su imagen pública.

La actriz, abordada recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, confirmó que tomó acciones judiciales por el daño moral y la violencia digital sufridos luego de que se difundieran supuestas conversaciones con varias mujeres menores de edad.

Durante el encuentro con reporteros, Verónica Castro detalló que la denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades. La artista explicó que, tras la publicación de los mensajes que la vinculaban con una joven panameña —fan suya con quien habría mantenido contacto por internet durante la pandemia de coronavirus—, decidió actuar legalmente.

“Ya fue la denuncia armada por mí, y ellos denunciaron y hablaron y dijeron que era totalmente mentira”, afirmó la actriz, subrayando que tanto las jóvenes involucradas como sus padres participaron en el proceso de esclarecimiento.

La actriz confirma que presentó una denuncia formal por daño moral y violencia digital (IG)

En sus palabras, “Pues sí, se procedió, se habló con todas ellas y se aclaró la estupidez que dijeron”. Además, al ser consultada sobre la posibilidad de denunciar a los padres de sus seguidoras, respondió: “Los padres también hablaron. Todos hablaron”.

La intérprete lamentó la existencia de personas que, según su perspectiva, buscan perjudicar su reputación. “Yo creo que no tienen nada que hacer los que hablan mal. Esa es la verdad. No tienen nada que hacer y pues algo tienen que decir”, expresó con firmeza.

Al ser interrogada sobre si estos señalamientos le afectan, Verónica Castro manifestó que el episodio ya quedó atrás: “No, ya no. Ya pasó, ya fue”.

En otro momento de la entrevista, la actriz evidenció incomodidad cuando surgió el nombre de Yolanda Andrade, con quien ha mantenido diferencias públicas desde que la conductora de Montse & Joe aseguró haber tenido una relación sentimental con ella.

El periodista Jorge Carbajal divulgó presuntas capturas de pantalla y testimonios sobre el supuesto acoso (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

Refiriéndose a la reportera que le preguntó sobre Yolanda, Verónica Castro comentó: “Hay gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre lo mismo”. Añadió, en alusión a la misma persona: “Es que ella es una persona negativa, mira, vele la cara. Es una persona negativa”.

Finalmente, al preguntarle si le afectan estos comentarios, la actriz respondió: “No, claro que no, hombre, qué me va a doler, ¿estoy loca?”

El acoso desmentido por Verónica Castro

La actriz y conductora fue señalada en 2022 por un grupo de jóvenes, quienes la acusaron de mantener conversaciones de carácter inapropiado a través de redes sociales. Diversos medios reportaron que se trató de interacciones a través de mensajes directos, en especial por Twitter, algunas de ellas iniciadas cuando las mujeres eran menores de edad.

La artista desmiente las conversaciones difundidas y califica las acusaciones como falsas (Captura Twitter: @vrocastroficial)

El periodista Jorge Carbajal divulgó capturas de pantalla y testimonios, donde las jóvenes afirmaron que Castro sostuvo charlas frecuentes, que involucraban temas personales y peticiones de fotografías. Según las denunciantes, estos intercambios ocurrieron entre 2017 y 2020 y, en algunos casos, incluyeron videollamadas grupales.

Verónica Castro negó categóricamente haber cometido conductas indebidas o ilegales. A través de sus redes sociales y en entrevistas, aseguró que su interacción con fanáticas se dio de manera pública y transparente. La actriz afirmó que las acusaciones forman parte de un intento de difamación.

Hasta ahora, no se había presentado una denuncia formal ante las autoridades judiciales en relación con estos hechos.