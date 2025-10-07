México

Receta fácil de tamal de elote y cuánto tiempo calentarlo para obtener la textura ideal

Esta versión del tradicional platillo es ideal para esta temporada de frío

Por Abigail Gómez

Los tamales son un elemento
Los tamales son un elemento central en celebraciones y rituales, como la Candelaria en México, donde es tradición compartir tamales.

El tamal es una preparación tradicional en la gastronomía de varios países de América Latina que consiste en una masa hecha principalmente de maíz, que puede ir rellena o no, y se envuelve en hojas vegetales, como hojas de maíz o de plátano.

Se trata de un platillo que se cocina al vapor o en agua hirviendo y puede servirse como platillo principal o acompañamiento, tanto en versiones dulces como salada

Su relleno y presentación varían según la región y la ocasión y sin duda una opción ideal y reconfortante para estos dias es un tamal de elote, el cual puede ser alternativa que suele ser más saludable que otras versiónes y aquí te contamos la razón así como una receta fácil para elaborarlo.

En México existen más de
En México existen más de 500 variedades de tamales, y cada región tiene sus propias recetas y rellenos típicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del tamal de elote en comparación con otros tamales

El tamal de elote ofrece algunos beneficios en comparación con otros tipos de tamales, especialmente los que contienen carnes, salsas o frituras. Algunas ventajas son:

  • Menor contenido de grasa: Suele prepararse sin manteca ni carnes, lo que reduce su cantidad de grasas saturadas.
  • Aporte de fibra: El elote aporta fibra dietética, favoreciendo la digestión.
  • Menos sodio: Dado que no suele contener rellenos salados, su contenido de sal es más bajo respecto a los tamales de carne o queso.
  • Más ligero: Por estar elaborado con maíz tierno, resulta más suave y fácil de digerir.
  • Aporte de antioxidantes: El elote contiene compuestos antioxidantes naturales presentes en el maíz.
  • Versión apta para vegetarianos: Puede ofrecerse como opción vegetariana, adaptando sus ingredientes.

RECETA FÁCIL PARA PREPARAR TAMALES DE ELOTE

Ingredientes

  • 8 elotes (maíz tierno o dulce)
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 taza de mantequilla derretida
  • 1/2 taza de leche
  • 1 pizca de sal
  • Hojas de elote (limpias y remojadas)

Preparación

  1. Desgrana los elotes y licua los granos junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Vierte la mezcla en un recipiente y añade el azúcar, la mantequilla y la sal. Mezcla bien.
  3. Coloca dos o tres cucharadas de la mezcla en el centro de cada hoja de elote.
  4. Doble las hojas para envolver la masa y forma los tamales.
  5. Coloca los tamales en una vaporera, con la abertura hacia arriba.
  6. Cocina a fuego medio durante 50–60 minutos o hasta que la masa se vea firme y cocida.
  7. Deja reposar diez minutos antes de servir.
La temperatura ideal para una
La temperatura ideal para una gran consistencia son entre 50 y 60 minutos. (Pinterest)

El tamal de elote es una opción ideal y reconfortante para estos días de lluvia y frío con un ingrediente lleno de nutriente y de gran valor cultural como es el elote.

