México

¿Quién es Natalia Toledo, la poeta zapoteca que recibirá la Medalla Bellas Artes 2025?

La artista juchiteca destaca la importancia de preservar las lenguas originarias en el mundo literario

Por Merary Nuñez

Guardar
Natalia Toledo Paz recibirá la
Natalia Toledo Paz recibirá la Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas 2025. | Crédito: Jovani Perez, Infobae México.

La poeta zapoteca Natalia Toledo Paz, reconocida por su obra en el mundo literario recibirá este martes 7 de octubre la Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas 2025 en el Palacio de Bellas Artes a las 12:00 hora, en la sala Manuel M.

Este reconocimiento busca destacar las expresiones artísticas y la diversidad lingüística en el país, es otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Natalia Toledo tejedora de palabras

RETRATO DE LA ARTISTA CRÉDITO: X(
RETRATO DE LA ARTISTA CRÉDITO: X( @bellasartesinba)

Natalia Toledo Paz es una poeta bilingüe (zapoteco-español), nacida en Juchitán en 1967, hija de la tejedora Olga Paz y del artista Francisco Toledo.

Su obra constituye un universo que combina los aprendizajes de su comunidad zapoteca (como la comida, animales, sucesos históricos, entre otros) sin perder de vista la adaptación al mundo occidental.

La niña a la que se le caen las cocadas y no las levanta" es la misma que se introdujo en el mundo de las palabras. Para la Secretaría de las Culturas y Artes, la artista declaró: “Para mí la poesía ha sido vital desde niña, porque desde niña comencé a escribir”.

Durante una entrevista con la UNAM, Natalia explicó que escribir y difundir poesía en lenguas originarias es un acto de derecho y resistencia cultural. Para Toledo, cada lengua encierra un conocimiento, una estética y una visión del mundo propias, por lo que es fundamental mantenerlas vivas y presentes en la literatura contemporánea.

La diseñadora encuentra que en los textiles otra forma de escribir “porque habla lo que te pones, habla todo el tiempo, la ropa y la piel tienen el mismo origen, ladi y lari, tu ropa es tu piel, o sea no es cualquier cosa".

A través de las prendas, hilos y colores, la artista trabaja en el diseño ropa y joyería. Mediante las telas, el oro y los hilos, Toledo refleja con su labor como diseñadora elementos de su lugar de origen, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en su marca “Teka", incorporando referencias a la vida en su municipio.

En entrevista con Quadratin Oaxaca la diseñadora compartió que su trabajo textil fue herencia de su madre, Olga de Paz, quien también realizó hamacas y trajes bordados.

Temas Relacionados

Natalia ToledoMedalla Bellas Artes 2025Literatura en Lenguas Indígenasmexico-noticias

Más Noticias

México enfrenta doble reto: obesidad y diagnóstico tardío de cáncer de mama

Cada año, miles de mujeres enfrentan mayores riesgos y menores probabilidades de recuperación

México enfrenta doble reto: obesidad

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

Díaz aseguró que su separación estuvo marcada por un episodio de agresiones y amenazas contra ella y su hijo

Alexis Ayala acusa de oportunismo

El embutido que aporta altas cantidades de colágeno para eliminar arrugas y fortalecer huesos o articulaciones

Este alimento resulta accesible y está presente en las mesas de múltiples regiones de México gracias a su precio y su sabor particular

El embutido que aporta altas

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Entre los detenidos figura el presidente municipal y un jefe de policía

Van 19 personas procesadas por

Guelaguetza 2025 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Habrá rifa de dos canastas oaxaqueñas con valor de mil 500 pesos

Guelaguetza 2025 en el Edomex:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 19 personas procesadas por

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Cárteles y pandillas ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por agentes de ICE, acusa Kristi Noem

Asesina a un policía en Ensenada y recibe 36 años de condena

Homicidios a la baja en México: reducen 32% a nivel nacional desde la llegada de Claudia Sheinbaum

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “Fue su propio chofer”

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala acusa de oportunismo

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

¿Cuántos seguidores aumentó? Así reaccionó Abelito cuando se enteró del impacto que tuvo en redes sociales tras LCDLFM

“Estrategia para hacer publicidad”: Eugenio Derbez opina sobre la infidelidad que Dalílah Polanco reveló en LCDLF

Emiliano Aguilar lanza indirecta contra Ángela y Nodal tras asegurar que alguien intervino para que lo ‘vetaran’ de los Billboard 2025

Reportan la desaparición de la madre de Nicandro Díaz, diagnosticada con Alzheimer y figura clave en su testamento

DEPORTES

Trevor Lawrence comanda triunfo de

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026