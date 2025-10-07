México

Popocatépetl registró 32 emisiones este 7 de octubre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Por Infobae Noticias

Guardar
En México existen al menos
En México existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales seis son señalados como de alto riesgo (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 32 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se exhorta a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Un coloso que ruge

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

¿Es seguro el montañismo en el Popocatépetl?

Se trata de un riesgo
Se trata de un riesgo para cualquiera que lo intente, aún sea experimentado (Cenapred)

Aunque existen distintos parques eco turísticos cercanos a “Don Goyo” desde septiembre de 2022 el volcán mantiene un comportamiento que pone en situación de riesgo a la población, por lo que la Cenapred instauró un perímetro de seguridad de 12 kilómetros a la redonda.

Esta realidad impacta en los deportes de montañismo. Es por esto que Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha estudiado al volcán Popocatépetl desde 1983, fue determinante al recomendar a los deportistas buscar otro destino para sus prácticas al aire libre.

“Continuamente los amigos montañistas preguntan cuándo terminará la erupción, para poder volver a subir a la cumbre con seguridad. Como montañista que también soy, no vale la pena arriesgarse y como vulcanólogo, tampoco lo recomiendo”, mencionó Delgado Granados para Gaceta UNAM.

Por su parte, José Manuel Casanova Becerra, fundador de la Asociación de Montañismo y Escalada de la UNAM, así como Lorenzo Ortiz Armas, instructor especialista en alta montaña de la misma Asociación, alertan a la población ante la posibilidad de ser víctima de fraude de algunas personas que organizan tours o viajes para subir al volcán.

“Como montañistas extrañamos mucho ir al Popocatépetl, pero la actual situación nos hace voltear la vista hacia otras montañas. Se debe tomar conciencia de que no se puede exponer la vida de nadie por la necedad de querer subir al cráter del volcán, pues ni los equipos de socorro alpino ni las brigadas de rescate pondrán en riesgo sus vidas para salvar a personas inconscientes que se exponen a accidentes catastróficos”, afirmó Casanova Becerra en el Auditorio Ricardo Monges del Instituto de Geofísica.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sheinbaum prevé que el huracán Priscilla se intensifique hoy a categoría 3 en Baja California Sur: “Estamos preparados”

La presidenta indicó que se pronostican fuertes lluvias en la costa occidental, principalmente en Los Cabos

Sheinbaum prevé que el huracán

¿Quiénes pueden recibir 160 mil pesos de Infonavit y cómo solicitarlo?

El instituto ofrece el crédito Mejoravit para reparaciones y remodelaciones de vivienda

¿Quiénes pueden recibir 160

¿Saúl Monreal desafía a Sheinbaum? El legislador responde ante la sugerencia de la presidenta e insiste contender por Zacatecas

El legislador expresó que esperará los tiempos políticos para contender por el cargo en 2027

¿Saúl Monreal desafía a Sheinbaum?

Estos son los factores de riesgo biológicos y ambientales para desarrollar cáncer de mama, así puedes prevenirlos

La Secretaría de Salud indicó que hay cuatro tipos de factores de riesgo, modificables y no modificables, que ayudan a desarrollar la enfermedad

Estos son los factores de

Más allá de las batas blancas: la historia de quienes estudian salud para servir con humanidad

Quienes deciden estudiar salud en Monterrey no solo buscan dominar la ciencia, también aspiran a transformar vidas

Más allá de las batas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obispos mexicanos condenan asesinato del

Obispos mexicanos condenan asesinato del padre Bertoldo Pantaleón y exigen justicia en Guerrero

“No soy traficante”: Julio César Chávez Jr. niega presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tres detenidos, metanfetamina incautada y una vivienda bajo resguardo tras cateo en el corazón de Ensenada

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Cárteles y pandillas ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por agentes de ICE, acusa Kristi Noem

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

Papá de Aarón Mercury busca reconciliarse con él tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

Así reaccionó Abelito cuando se enteró cuántos seguidores aumentó en redes sociales tras LCDLFM

“Estrategia para hacer publicidad”: Eugenio Derbez opina sobre la infidelidad que Dalílah Polanco reveló en LCDLF

DEPORTES

Penta Zero Miedo gana oportunidad

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves