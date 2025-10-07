México

Pipas de gas LP: estas serán las nuevas regulaciones para su uso 

Empresas y operadores enfrentan estrictos lineamientos para traslado y reparto de combustible con medidas de seguridad que buscan reducir riesgos

Por Joshua Espinosa

Guardar
Cada unidad de transporte de
Cada unidad de transporte de gas LP debe estar identificada con placas fijas y detalles técnicos visibles. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Nuevas normas oficiales para el transporte y distribución de gas LP exigen que empresas y operadores adopten controles minuciosos y medidas reforzadas de prevención para cada etapa del traslado y reparto de este combustible.

De acuerdo con las NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, publicadas oficialmente el 3 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación y vigentes a partir del 4 de octubre, se redefine la manera en que los tractocamiones, auto-tanques y semirremolques deben prepararse y operar us servicios con gas LP, con el objetivo de mitigar riesgos.

El punto de partida reside en la exigencia de un nivel de trazabilidad mucho mayor: cada unidad de transporte de gas LP debe estar claramente identificada con placas fijas y legibles que especifiquen detalles técnicos como la norma de diseño, fabricante, fecha de fabricación, capacidad nominal y presión de trabajo. Para complementar esto, los chasises y semirremolques están obligados a tener comprobantes emitidos por su fabricante que avalen que pueden soportar el peso del recipiente lleno al cien por ciento de su capacidad en agua.

Es obligatorio equipar los vehículos
Es obligatorio equipar los vehículos de gas LP con extintor, cinta estática, señales reflejantes y calzas industriales. Foto: Redes sociales

Dentro de los requisitos de seguridad preventiva, la instalación del recipiente no desmontable debe hacerse sobre una base de asiento especial, cuyas dimensiones y soldaduras aseguren que no se produzcan desplazamientos, incluso ante frenos bruscos o siniestros menores. También se demanda la presencia de amortiguadores en la fijación.

Cada unidad de gas LP necesitará portar información claramente visible, incluyendo leyendas de advertencia, datos de la empresa, ubicación de resguardo y capacidad máxima.

La dotación de equipos mínimos de seguridad es ahora obligatoria, desde un extintor portátil con una capacidad mínima de nueve kilogramos, pasando por elementos como cinta estática, señales reflejantes, lámpara de mano y calzas industriales.

La instalación del recipiente de
La instalación del recipiente de gas LP requiere bases especiales y amortiguadores para evitar desplazamientos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Tanto tractocamiones como auto-tanques deben tener instalado un gobernador electrónico que limite la velocidad máxima a ochenta kilómetros por hora, y disponer de un sistema GPS operativo que permita la localización y seguimiento del vehículo por parte de las autoridades competentes.

Respecto a los vehículos que ya han transportado gas LP previamente, se exige una mayor vigilancia. Los recipientes deben contar con dispositivos para monitorear el nivel de llenado, manómetro calibrado, válvulas de seguridad para diferentes porcentajes de capacidad, así como de exceso de flujo e internas a prueba de sobrepresión.

La inspección periódica, interna y externa, queda establecida como parte esencial del ciclo operativo, debiendo identificar cualquier corrosión, abolladura, fractura o anomalía que pudiera comprometer la integridad del equipo.

Por último, antes de que cualquier unidad lleve a cabo su primer viaje o entrega, la empresa debe obtener un dictamen de inicio de operaciones expedido por una unidad de inspección acreditada y remitirlo a la agencia responsable en un plazo de hasta treinta días.

Temas Relacionados

Gas LP Diario Oficial de la Federación Transporte Seguridadmexico-noticias

Más Noticias

El Sistema Cutzamala se acerca a su límite: Conagua reporta nivel del 93%

En la primera semana de octubre el Cutzamala ha ganado 18.983.000 metros cúbicos de agua

El Sistema Cutzamala se acerca

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Nuevo León le dedicó unas palabras al regiomontano

Samuel García felicita a Aldo

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

El icónico DJ y creador de un movimiento cultural prepara una noche mágica en la Ciudad de México, donde la pista de baile será el epicentro de la fiesta electrónica más esperada

Patrick Miller anuncia fiesta en

Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

Además de sus atributos como planta ornamental y ritual también se le reconocen usos medicinales

Cuáles son las propiedades curativas

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

Se le relaciona con el trasiego de cocaína a EEUU

Detienen a Jason Duncker en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Jason Duncker en

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

ENTRETENIMIENTO

Samuel García felicita a Aldo

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Así fue la presentación de Intocable durante la gran final de “México Canta”

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

DEPORTES

Zurdo Ramírez confirma pláticas con

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA