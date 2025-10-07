Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

El secretario de seguridad presentó el balance de seguridad del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que se han desmantelado mil 564 narcolaboratorios, se han detenido a 34 mil 690 personas por delitos de alto impacto, al tiempo de que se han asegurado 17 mil armas de fuego.

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer los avances obtenidos durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional del 1 de octubre de 2024 al 6 de octubre de 2025.

Además, mediante una publicación realizada en su perfil de la red social X, aseguró que en el país se ha reducido la violencia, y la muestra de ello es la reducción del 32% de homicidios, dejando un promedio de 27 por día.

“Estas cifras sin precedentes no solo disminuyen la capacidad de los grupos criminales, sino que también contribuyen a reducir la violencia en las calles logrando a un año de la administración de la Presidenta @Claudiashein la reducción de 32% en homicidios, esto quiere decir 27 homicidios menos diarios en el país”, se lee en su mensaje.

(@/OHarfuch)

Por otra parte, se dio a conocer el aseguramiento de 283.5 toneladas de drogas, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo, así como la destrucción de áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Harfuch subrayó que se ha desarticulado redes criminales y afectar sus estructuras financieras gracias al trabajo realizado en conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades estatales.

Reducción de homicidios en el país

En las entidades de Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Tabasco, Estado de México, Guerrero y Sinaloa se presentaron disminuciones notables en homicidios dolosos, con porcentajes de reducción del 61%, 61%, 62%, 59%, 43%, 54% y 42%, respectivamente.

Según las declaraciones de Harfuch, este descenso se atribuye al fortalecimiento de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, ejecutadas bajo las instrucciones de Sheinbaum, lo que impulsó la identificación y neutralización de los principales generadores de violencia en las regiones con mayores índices delictivos.

Omar García Harfuch en 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Finalmente, se dio a conocer que en septiembre de 2025, se reportaron en promedio 27 homicidios dolosos menos por día en comparación con el mismo mes del año anterior, pasando de 86,9 homicidios diarios a 59.5, lo que representa una disminución del 32%.

Según detalló Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estos datos reflejan el descenso en los índices de homicidios diarios registrados en el país.