Clima del 7 de octubre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 7 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 7 de octubre

El huracán Priscilla del océano Pacífico se desplazará lentamente frente a las costas de Jalisco, con trayectoria hacia la costa occidental de Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos originarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, además de lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima; viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 4.0 metros en las costas de Baja California Sur y Michoacán; y rachas de viento de 40 a 50 km/h con oleaje de hasta 3.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Guerrero (occidente). Por su parte, la onda tropical núm. 36 ha dado origen a una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas. Interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, generando lluvias puntuales intensas en dicha región, incluyendo la península de Yucatán; así como lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente del territorio nacional. A su vez, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste y centro de México. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Oaxaca (noreste y costa), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas y San Luis Potosí. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: costas de Jalisco y Colima. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur (sur) y costa de Michoacán. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Nayarit y Guerrero (oeste). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.