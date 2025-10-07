México

Ataque en CCH Sur: liberan orden de aprehensión contra Lex Ashton

El joven que perpetró el ataque en el plantel de la UNAM aún permanece hospitalizado, por lo que la Fiscalía tardará en ejecutar el mandato judicial

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
El sujeto se encuentra hospitalizado
El sujeto se encuentra hospitalizado y bajo vigilancia policiaca.

Un juez de control en la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, estudiante de 19 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

Las autoridades judiciales y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmaron que el mandamiento judicial se encuentra pendiente de ejecución debido al actual estado de salud del señalado, quien permanece internado bajo custodia policial.

¿Cuál es su estado de salud?

(CUARTOSCURO/Redes sociales)
(CUARTOSCURO/Redes sociales)

Hace unos días Lex Ashton fue sometido a una cirugía craneal de urgencia consecuencia de haber caído del tercer piso del edificio de Idiomas y Asesorías (IM) del CCH Sur, inmediatamente después de perpetrar el ataque que dejó sin vida a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años, y lesionó a un trabajador de la institución.

El joven resultó con fracturas en ambas piernas y una lesión craneal que requirió intervención neuroquirúrgica para la extracción de un coágulo, condición que ponía en riesgo su vida por la posibilidad de convulsiones, epilepsia o un ictus.

De acuerdo con Nmas, la noche del domingo 28 de septiembre, Lex Ashton fue intervenido por un equipo multidisciplinario de neurocirujanos en el Hospital Regional de Traumatología Número 2 del IMSS “Dr. Guillermo Fajardo Ortiz” para extraerle un coágulo en el cráneo.

Con el coágulo presentaba riesgo de convulsiones, ataques epilépticos, obstrucción cerebral o incluso un ictus. Fuentes hospitalarias indicaron que la cirugía se realizó con éxito, pero tras la operación el paciente seguía siendo reportado en estado “muy delicado”.

CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial
CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El reporte de Nmas precisaba que el hospital mantenía comunicación directa con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que será notificada de cualquier cambio o eventual alta médica que habilite el traslado del paciente o el avance en el proceso judicial.

Sin embargo, este lunes el mismo medio comentó que el hospital se reservó a dar una actualización del estado de salud del joven.

Reacciones y exigencias de seguridad

El ataque perpetrado el 22 de septiembre dentro de las instalaciones del CCH Sur, plantel dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), generó una serie de reacciones en la comunidad estudiantil y la opinión pública.

Estudiantes y familiares han exigido la implementación de estrategias para fortalecer la seguridad, mayor vigilancia, mejor iluminación en los alrededores y un funcionamiento efectivo de cámaras de monitoreo dentro y fuera del campus. Las patrullas policiales permanecen en el exterior del plantel, que sigue cerrado al alumnado.

Estudiantes de CCH Sur piden
Estudiantes de CCH Sur piden justicia por el alumno de 16 años asesinado en el plantel. (Cuartoscuro/ROGELIO MORALES)

Tras el incidente, la Rectoría de la UNAM y la Dirección General del CCH pusieron en marcha la revisión de infraestructura y protocolos internos de actuación.

El CCH Sur continúa cerrado, mientras que otros planteles de la máxima casa de estudios se han enfrentado a amenazas de bomba o de índole escritas, que mantienen a los universitarios en alerta.

Temas Relacionados

Ataque CCH SurCCH SurLex AshtonUNAM

Más Noticias

Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan a estudiantes de la Prepa 6

El plantel de nivel medio superior se suma a otras tres escuelas de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza este lunes 6 de octubre

Otra amenaza de bomba en

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona afectada de Zapata Vela tras explosión de acumulación de gas

Lourdes Paz, edil de la demarcación, mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía respaldarán a los afectados

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Aseguran a hombre que llevaba

Profeco le dice a los adultos mayores cómo evitar fraudes bancarios

Las personas de la tercera edad enfrentan riesgos por su limitada experiencia tecnológica, lo que facilita que delincuentes cometan estafas

Profeco le dice a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

DEPORTES

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones