Vestidos y atuendos de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 dividen opiniones en redes

Los looks de LCDLFM. (Capturas de pantalla)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo captó la atención por la expectativa sobre el ganador, sino también por la controversia generada alrededor de los vestidos elegidos para la ocasión.

Los atuendos de las finalistas e incluso de la conductora, Galilea Montijo, se convirtieron en tema de debate en redes sociales, dividiendo las opiniones entre elogios y críticas al diseño, color y adecuación de cada uno.

Looks de la final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

La gala reunió a millones de televidentes y generó un volumen inusual de comentarios en tiempo real. La conducción de Galilea Montijo, la moda y las emociones de los cinco finalistas —Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris— marcaron el ritmo del evento más visto del reality en la televisión mexicana. El minuto a minuto oficial documentó la tensión del proceso, que concluyó con la premiación tras más de 70 días de competencia.

El vestido dorado usado por Galilea Montijo estuvo a cargo de la firma mexicana Iann Dey, encabezada por los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez. La prenda, confeccionada en tono metálico, de silueta ceñida al cuerpo y decorada con aplicaciones brillantes, fue uno de los atuendos más elogiados de la noche.

La reacción hacia los vestidos de las finalistas, en especial los de Mar Contreras y Dalílah Polanco, se viralizó principalmente en redes sociales.

Mar Contreras lució un vestido lila con aplicaciones brillantes, escote corazón y una voluminosa capa de tul en el mismo tono. Sin embargo, comentarios destacaron lo incómoda que se veía la actriz con ese atuendo, mismo que supuestamente no le correspondía vestir en la gran final.

Looks de la final de LCDLFM. (Captura de pantalla)

Durante la final, Mar Contreras realizó un comentario que captó la atención de la audiencia sobre la posibilidad de que el vestido pudiera hacerle una mala pasada en vivo. Con humor, expresó: “Que el vestido no se me abra y si se me abre que sea antes de que se terminen las votaciones… ya después pa’ qué”.

Entre los comentarios dirigidos al vestido de Mar Contreras durante la final, varios internautas señalaron directamente la supuesta desventaja que implicaba para la participante portar ese atuendo en un momento tan relevante. Hubo mensajes como: “El vestido de Mar me tiene sufriendo” y “vivo con el miedo de que se salga una chichi a la Mar con ese vestido”.

Por otro lado, Dalílah Polanco vistió una obra del diseñador mexicano Carlos Pineda. La prenda consistió en una blusa blanca de volantes y una falda de múltiples capas en dorado metálico.

Looks de la final de LCDLFM. (Captura de pantalla)

Mientras que algunos usuarios lo describieron como “espectacular”, otros lo definieron como “el vestido más feo de todas las finales de la casa de los famosos”. En medio de la discusión, el propio Carlos Pineda expresó su orgullo de vestir a Polanco y destacó su autenticidad y fortaleza: “He tenido el privilegio de vestirla y acompañarla en esta etapa, y verla brillar con tanto carisma y corazón me llena de orgullo”.

Looks de la final de LCDLFM. (Captura de pantalla)

En tanto, Aldo De Nigris vistió un saco blanco con aplicaciones decorativas en forma de perlas o cristales, pantalón a juego y una camiseta blanca, creando un look elegante y llamativo.

Looks de la final de LCDLFM. (Captura de pantalla)

Abelito utilizó una chaqueta negra con tachuelas plateadas, sin camisa y un pantalón negro, aportando un estilo juvenil y moderno.

Shiky eligió para la final un traje rojo de corte amplio y estilo contemporáneo, con solapas grandes y doble abotonadura. Llevó debajo una camisa blanca y complementó el conjunto con lentes de gran tamaño en color amarillo fosforescente, los cuales aportaron un toque llamativo y desenfadado al atuendo.

Looks de la final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

¿Quién ganó La Casa de Los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su última noche con el ambiente cargado de expectativa. Cinco finalistas —Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris— aguardaban el dictamen del público, después de más de 70 días de aislamiento y retos continuos.

Primer lugar: Aldo de Nigris

Segundo lugar: Dalílah Polanco

Tercer lugar: Abelito

Cuarto lugar: Shiky

Quinto lugar: Mar Contreras