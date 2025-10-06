México

¿Tamales perfectos? Este es el tiempo exacto para cocinarlos sin fallar

Expertos explican cómo ajustar el vapor, la masa y la olla para lograr cocción uniforme sin errores ni tamales crudos o resecos

Por Gerardo Lezama

El tiempo ideal de cocción
El tiempo ideal de cocción de los tamales al vapor varía entre 40 y 60 minutos, según expertos culinarios. Crédito: Cuartoscuro

La cocción de los tamales es uno de los pasos más importantes para lograr una textura suave, un sabor equilibrado y una presentación impecable.

Aunque cada receta tiene sus particularidades, expertos culinarios coinciden en que el tiempo ideal para cocer tamales al vapor oscila entre los 40 y 60 minutos, dependiendo de factores como el tipo de olla, la hoja vegetal utilizada y la consistencia de la masa.

De acuerdo con especialistas en cocina tradicional mexicana, los tamales deben cocerse en una vaporera bien sellada, con suficiente agua y espacio para que el vapor circule.

Este proceso permite que la masa se cueza de manera uniforme, evitando que queden crudos o resecos. Además, el rango de tiempo puede ajustarse según el tamaño del tamal y el relleno que se utilice.

Uno de los factores que más influyen en la cocción es el material de la olla. Las vaporeras de aluminio delgado calientan más rápido, mientras que las de acero inoxidable o barro tardan más en transmitir el calor.

El tipo de olla y la hoja vegetal utilizada influyen en el tiempo de cocción de los tamales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el tipo de hoja vegetal ya sea de maíz, plátano, carrizo, chilaca o papatla puede modificar el tiempo necesario para que la masa se cueza correctamente.

La consistencia de la masa también es clave. Una masa muy húmeda o con exceso de grasa puede tardar más en cocerse, mientras que una masa bien batida y aireada se cuece más rápido.

La distribución de los tamales dentro de la olla también importa: si están muy juntos, el vapor no circula adecuadamente y algunos pueden quedar crudos.

Para saber si un tamal está listo, se recomienda revisar a partir de los 45 minutos. El indicador más confiable es que la masa se despegue fácilmente de la hoja sin batirse.

Si aún se queda pegada o se ve cruda, se debe continuar la cocción en intervalos de 10 minutos, revisando constantemente.

El truco de las monedas
El truco de las monedas en la vaporera indica si el agua se ha evaporado durante la cocción.

Un truco popular entre cocineros es colocar dos o tres monedas pequeñas en el fondo de la vaporera. Mientras el agua hierve, las monedas suenan.

Si dejan de sonar, es señal de que el agua se ha evaporado y debe reponerse de inmediato. Este método ayuda a mantener el vapor constante sin abrir la olla innecesariamente.

Cocer tamales puede parecer una tarea compleja, pero con atención al tiempo, al tipo de olla y a la textura de la masa, es posible lograr tamales perfectos en cada intento.

La clave está en observar, ajustar y respetar el proceso de cocción sin prisas. Prepararlos con paciencia garantiza un resultado delicioso y bien cocido.

