Presidenta del Senado apoya a Adán Augusto como líder de la bancada de Morena

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó el liderazgo de Adán Augusto López Hernández como líder de Morena en la Cámara alta y aseguró que con unidad se podrá construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Afirmó que la bancada mantendrá la unidad y el apoyo hacia su coordinador parlamentario.

“Vamos a seguir avanzando en unidad desde el Senado, apoyando a nuestro coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva.

En medio de las polémicas que acompañan al exgobernador de Tabasco, las cuales algunos ocnsideran que afectan la imagen del partido guinda, Laura Itzel Castillo hizo un llamado para ejercer la crítica y la autocrítica, pero “no la calumnia”.

Castillo Juárez destacó que en el Senado se consolidó el trabajo del Congreso con la aprobación de más de 20 reformas constitucionales y más de 80 modificaciones legales.

La presidenta del Senado enfatizó la importancia de la unidad para avanzar en la agenda legislativa de la llamada Cuarta Transformación, alineándose con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una entrevista concedida en el Zócalo capitalino, poco antes del mensaje de la titular del Ejecutivo Federal por su primer año de gobierno, Castillo Juárez subrayó el progreso legislativo alcanzado por la Cámara Alta.

“Vamos bien y vamos a continuar con este segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó la senadora, destacando el compromiso de la bancada oficialista con la continuidad del proyecto político impulsado por Morena.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Castillo Juárez puntualizó: “Esa es la fortaleza de nuestro movimiento para no perder el rumbo ni el piso, y para mantenernos fieles a nuestros ideales”.

La senadora expresó su coincidencia con Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la necesidad de mantener la cohesión interna en la Cámara de Senadores para garantizar la continuidad de la transformación nacional.

En ese sentido, reiteró su apoyo al coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, y convocó a la militancia a ejercer la crítica y la autocrítica como herramientas de consolidación ideológica, excluyendo cualquier forma de difamación.

Fue hasta este lunes cuando el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados la minuta con el proyecto de reforma a la Ley de Amparo, misma que será enmendada por los legisladores de San Lázaro, pues el artículo transitorio que contempla la retroactividad de la ley es inconstitucional.