México

Huracán Priscilla: SMN prevé que toque tierra en Baja California durante el fin de semana

El ciclón tropical registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 km/h

Por Omar Tinoco Morales

El Pacífico mexicano enfrenta una
El Pacífico mexicano enfrenta una intensa actividad ciclónica durante la primera semana de octubre. REUTERS/Henry Romero

El huracán Priscilla, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene un lento desplazamiento sobre el occidente de México, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que sus bandas nubosas seguirán generando lluvias muy fuertes en varios estados.

Priscilla se localiza, hasta este lunes, a 335 kilómetros al suroeste de Jalisco y a 550 km al sur de la península de Baja California.

El pronóstico actualizado de la trayectoria del huracán Priscilla prevé que los remanentes del meteoro (Post Depresión Tropical) toquen tierra en Baja California durante el fin de semana, es decir, entre el 10 y 11 de octubre.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y presenta un lento desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

Por estas razones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Coordinación Nacional de Protección Civil ampliaron la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y se mantiene desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Se espera que Priscilla evolucione
Se espera que Priscilla evolucione a huracán de categoría 2 este martes. FOTO: Conagua

El sistema generará precipitaciones intensas en Colima y el este y la costa de Jalisco, así como muy fuertes en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

Además, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El SMN pronostica que durante el martes 7 de octubre, Priscilla se fortalezca a huracán de categoría 2, sin embargo, se espera que a medida que avance hacia las aguas frías del norte del Pacífico, su energía se reduzca.

Por ello, durante el jueves el ciclón podría degradarse a tormenta tropical y posteriormente acercarse a tierra como Post Depresión Tropical.

