Hombre mata a su novia y su esposa intenta ayudarlo a ocultarlo

El crimen fue cometido en una de las zonas más exclusivas del municipio mexiquense. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este lunes 6 de octubre la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, detuvo a Rodolfo “N” por, presuntamente, asesinar a su amante e intentar ocultar el delito con la ayuda de su esposa.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Rodolfo “N” vivía con su esposa en el conjunto residencial Loma Antigua, considerada una zona exclusiva en el municipio de Atizapán.

En el mismo edificio, pero en el piso de arriba vivía otra mujer con la que Rodolfo “N” sostenía un presunto romance y a quien supuestamente asesinó el pasado sábado 4 de octubre. La esposa del detenido habría intentado ayudarlo a encubrir el delito. La Fiscalía del Estado de México ya investiga el delito.

Asesinan a mujer de la tercera edad en Atizapán

Familiares de Marciala Razo compartieron su ficha de búsqueda en redes sociales (captura)

Marciala Razo Olvera, conocida como Marcialita, era una mujer de 81 años que habitualmente brindaba alimentos a personas en situación de calle en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su desaparición fue reportada el pasado 22 de agosto, lo que desencadenó una búsqueda en la que participaron familiares, vecinos y autoridades.

Si bien la última ubicación del teléfono móvil de Razo Olvera se situó en el Cerro de la Condesa, donde solía ayudar a indigentes, su cuerpo fue hallado la tarde-noche del 26 de agosto en una bodega dentro de su propia vivienda, tras detectarse olores fétidos en el lugar.

Las investigaciones apuntan a que Marcialita probablemente nunca salió de casa y habría fallecido el mismo día de su desaparición. Tres personas en condición de calle fueron detenidas, presuntamente involucradas en el robo de diversos objetos y del teléfono de la víctima, al ser captadas por cámaras de seguridad y halladas con pertenencias de la adulta mayor. Las autoridades continúan indagando para esclarecer la causa de la muerte y la posible implicación de los detenidos.

Asesinan a niña en Chalco, presuntos responsables son vinculados a La Familia Michoacana

Diez detenidos por el caso del feminicidio de la niña Dulce, de 12 años, en Chalco. (FGJEM)

El pasado 11 de agosto en Chalco, Estado de México, una niña de 12 años fue asesinada cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en San Pablo Atlazalpan.

Los agresores tenían la intención de encontrar a un hombre —familiar de la menor y presuntamente involucrado en la distribución de drogas— y, al no lograrlo, dispararon contra la menor, cuyo fallecimiento fue confirmado en la propia vivienda. La motivación principal, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue intimidar al pariente para obligarlo a unirse a La Familia Michoacana.

Luego del asesinato, las autoridades estatales y federales desplegaron una serie de operativos que resultaron en la detención de diez presuntos responsables vinculados a una célula dedicada al narcomenudeo. Entre los capturados destacan Francisco “N” (“El Bocho”), Marco Antonio “N”(“El Búho”), y otros ocho sujetos quienes operaban bajo las órdenes de “El Abejorro”, señalado como autor intelectual aún prófugo. Durante sus arrestos, la policía incautó vehículos y drogas.