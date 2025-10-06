México

El hallazgo que transformó una investigación en Jalisco: pericos, una guacamaya amenazada y un Ford robado

Agentes de la Fiscalía de Jalisco rescataron dos pericos y una guacamaya en un domicilio en la colonia San Gaspar

Por Aranza Estrada

Guardar
El inmueble inspeccionado ya había
El inmueble inspeccionado ya había sido asegurado previamente y se encontraron vehículos y placas con reporte de robo. (Gobierno de México)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), informó sobre el hallazgo de aves en peligro de extinción durante un operativo policial en la colonia San Gaspar, en Tonalá, marcó un giro inesperado en una investigación por robo de vehículo.

En el domicilio inspeccionado, agentes de seguridad localizaron dos pericos atoleros (Eupsittula canicularis) y una guacamaya Ara militaris, esta última catalogada como especie amenazada, lo que derivó en el rescate inmediato de los ejemplares.

El encargado del lugar, Arturo
El encargado del lugar, Arturo “N”, fue detenido y será investigado por robo equiparado y delitos contra la biodiversidad. (FGE Jalisco)

Fiscalía de Jalisco amplía investigación tras hallar fauna en riesgo

La intervención policial se originó tras la denuncia del robo de un automóvil en la colonia El Campesino, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Luego de la denuncia del robo de un vehículo, registrado en la colonia El Campesino, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo”, explicó la FGE.

De acuerdo con la investigación, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, dependiente de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, inició las pesquisas que condujeron a la obtención de una orden de cateo.

El Juez Décimo noveno de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, autorizó la diligencia, que se ejecutó el 3 de octubre.

Durante el cateo, los agentes ingresaron a un inmueble que funcionaba como presunto negocio de compraventa de vehículos y que ya había sido asegurado previamente en el marco de una carpeta de investigación iniciada en 2024.

Aunque el vehículo originalmente denunciado no fue localizado, sí se encontró un Ford Escort blanco, modelo 1999, con reporte de robo, así como un juego de placas pertenecientes a otro automóvil también reportado como robado. Además, se identificó una motocicleta Honda sin placas y con irregularidades en su número de serie.

La presencia de especies protegidas
La presencia de especies protegidas dentro del domicilio derivó en la intervención del Ministerio Público de la Federación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de las aves protegidas dentro del domicilio amplió el alcance de la investigación. Por estos hechos, la persona encargada del lugar, identificada como Arturo “N”, fue detenida y será investigada por los delitos de robo equiparado, conforme al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, y por delitos contra la biodiversidad, cuya competencia corresponde al Ministerio Público de la Federación.

El inmueble, que ya contaba con medidas de aseguramiento, recibió nuevos sellos para garantizar la continuidad de las investigaciones. La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de avanzar en las indagatorias para esclarecer la totalidad de los hechos.

Temas Relacionados

cateoTonalápericosguacamayaJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Reportan detención de Norma Angélica “N”, presunta implicada en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

La mujer fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla, de acuerdo con el periodista Antonio Nieto; con su captura sumarían 14 los detenidos por los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz

Reportan detención de Norma Angélica

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Por qué las cebollas te hacen llorar: aquí la explicación científica y cómo evitarlo

Las variedades dulces, como la cebolla Vidalia, suelen provocar menos lagrimeo al ser cortadas

Por qué las cebollas te

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa que terminó ayer

La Casa de los Famosos

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

El gesto a la salida detonó un debate sobre agradecimiento y actitud en el reality, con usuarios que no le perdonan la distancia

Dalilah Polanco es acusada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta amenazas contra Harfuch

Sheinbaum descarta amenazas contra Harfuch tras ausencia en eventos patrios: “Tienen que tener medidas de seguridad especiales”

EEUU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto vínculo con Los Chapitos por suministro de precursores

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris bajo fuego en las redes tras ganar La Casa de los Famosos México: “Es una persona sin sustancia”

Aldo de Nigris y Abelito aclaran si se repartirán los 4 millones: “Que lo bonito no se rompa por dinero”

Adrián Marcelo lanza “chiste” ofensivo contra Abelito tras perder La Casa de los Famosos México: “Se quedó corto”

DEPORTES

“No esperé que me detuvieran”:

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028