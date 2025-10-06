El hallazgo que transformó una investigación en Jalisco: pericos, una guacamaya amenazada y un Ford robado

El inmueble inspeccionado ya había sido asegurado previamente y se encontraron vehículos y placas con reporte de robo. (Gobierno de México)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), informó sobre el hallazgo de aves en peligro de extinción durante un operativo policial en la colonia San Gaspar, en Tonalá, marcó un giro inesperado en una investigación por robo de vehículo.

En el domicilio inspeccionado, agentes de seguridad localizaron dos pericos atoleros (Eupsittula canicularis) y una guacamaya Ara militaris, esta última catalogada como especie amenazada, lo que derivó en el rescate inmediato de los ejemplares.

El encargado del lugar, Arturo “N”, fue detenido y será investigado por robo equiparado y delitos contra la biodiversidad. (FGE Jalisco)

Fiscalía de Jalisco amplía investigación tras hallar fauna en riesgo

La intervención policial se originó tras la denuncia del robo de un automóvil en la colonia El Campesino, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Luego de la denuncia del robo de un vehículo, registrado en la colonia El Campesino, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo”, explicó la FGE.

De acuerdo con la investigación, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, dependiente de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, inició las pesquisas que condujeron a la obtención de una orden de cateo.

El Juez Décimo noveno de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, autorizó la diligencia, que se ejecutó el 3 de octubre.

Durante el cateo, los agentes ingresaron a un inmueble que funcionaba como presunto negocio de compraventa de vehículos y que ya había sido asegurado previamente en el marco de una carpeta de investigación iniciada en 2024.

Aunque el vehículo originalmente denunciado no fue localizado, sí se encontró un Ford Escort blanco, modelo 1999, con reporte de robo, así como un juego de placas pertenecientes a otro automóvil también reportado como robado. Además, se identificó una motocicleta Honda sin placas y con irregularidades en su número de serie.

La presencia de especies protegidas dentro del domicilio derivó en la intervención del Ministerio Público de la Federación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de las aves protegidas dentro del domicilio amplió el alcance de la investigación. Por estos hechos, la persona encargada del lugar, identificada como Arturo “N”, fue detenida y será investigada por los delitos de robo equiparado, conforme al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, y por delitos contra la biodiversidad, cuya competencia corresponde al Ministerio Público de la Federación.

El inmueble, que ya contaba con medidas de aseguramiento, recibió nuevos sellos para garantizar la continuidad de las investigaciones. La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de avanzar en las indagatorias para esclarecer la totalidad de los hechos.