Así se vivió el anuncio de Aldo de Nigris como ganador de La Casa de los Famosos México 2025 (video)

Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. (Captura de pantalla)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 entregó una de las escenas más intensas de la televisión reciente, cuando Aldo de Nigris fue anunciado como el ganador absoluto de la tercera temporada.

Cinco finalistas llegaron a la última gala: Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris. Tras más de 70 días de aislamiento y convivencia, la disputa por el premio de 4 millones de pesos se resolvió en una transmisión especial con participación récord y expectativa nacional.

(Captura de pantalla YouTube)

El ambiente entre los finalistas reflejaba nervios y gratitud. Abelito describió la experiencia como “un sueño, una pijamada real”; Mar Contreras habló de crecimiento personal y agradecimiento; Dalílah Polanco subrayó el valor único de la convivencia; Shiky remarcó el autodescubrimiento; y Aldo De Nigris admitió no haber imaginado nunca llegar al último día.

Durante la velada, el público y los habitantes revivieron los momentos más representativos de la temporada en un recuento especial y en la dinámica de congelados Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de las anteriores temporadas, ingresaron a la casa.

Las emociones y la tensión se intensificaron con el anuncio del cierre de votaciones. Galilea compartió que la cifra superó los 41 millones de votos, un récord de todas las temporadas.

La revelación de los finalistas, uno a uno

El primer resultado determinó a Mar Contreras como el quinto lugar. La Jefa le dedicó un mensaje reconociendo su paso: “Fuiste socia de Alexis, cuidaste de la manada y llenaste de sabores la cocina. Fuiste la primera finalista. Llenaste de belleza y glamour los pasillos de mi casa. Que nunca se le olvide la mujer valiosa y suficiente que eres”. Mar salió de la casa y fue recibida con abrazos por su familia y aplausos del público.

El cuarto lugar fue para Shiky, quien salió de la casa con palabras de La Jefa: “Llegaste a mi casa con más dudas que certezas pero siempre jugaste en el lado amable, procuraste el bienestar de todos. Te vas de esta casa con 14 amigos, si me lo permites, 15”. Shiky fue recibido eufórico en el foro y saludó cariñosamente a su novio Abraham y al resto de los exhabitantes.

Abelito ocupó el tercer lugar, despedido en la casa entre aplausos. La Jefa le recordó: “Llegaste por sorpresa en esta casa y mira ahora aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo día en el que no jugaras en la casa y siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa. ¡Estamos machín, firmes!” Al llegar al foro, lo esperaban sus padres y su novia.

El desenlace: el momento del ganador

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Ya solo quedaban Aldo De Nigris y Dalílah Polanco en la casa. Antes del anuncio final, ambos revivieron sus mejores momentos. Dalílah reflexionó sobre la fuerza recibida y cómo la experiencia la transformó. “Pensé que sólo iba a jugar un rato y mira, aquí sigo”, reconoció. Aldo, por su parte, dijo sentirse triste por la partida de Abelito, pero agradecido por el aprendizaje y divertido por considerar el encierro como un “campamento de verano”.

Cuando Galilea Montijo anunció al ganador, Aldo De Nigris saltó, lloró y gritó de alegría. Dalílah, segundo lugar, lo abrazó, lo felicitó y lo aplaudió mientras el público celebraba el desenlace. La reacción de ambos protagonizó uno de los momentos más emotivos de toda la noche.

Aldo acumuló 19 millones 130 mil 698 votos, según los resultados oficiales.

La culminación de la gala reservó una tradición para el vencedor: Aldo De Nigris fue invitado a apagar las luces de la casa, cumpliendo el gesto simbólico del cierre anual del reality. Antes de salir, dedicó palabras a Abelito: “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”.

La Jefa despidió a Aldo con una frase: “El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”.