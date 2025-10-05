Si consumes todos los días esta fruta tropical, podrías adelgazar más rápido

Para lograr los objetivos deseados es importante consumirla dentro de una dieta balanceada. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La inclusión de piña en la alimentación diaria se ha convertido en una estrategia recomendada por expertos en nutrición para quienes buscan perder peso de manera efectiva y saludable.

Esta fruta tropical, además de su sabor refrescante, ofrece una combinación de nutrientes y compuestos que favorecen la reducción de peso y el bienestar general.

Uno de los aspectos más destacados de la piña es su bajo contenido calórico y su riqueza en vitaminas, minerales, fibra dietética y fitonutrientes.

Y es que una sola taza de esta fruta aporta tan solo 82 calorías, lo que la convierte en una opción adecuada para quienes desean controlar su ingesta energética sin sacrificar el aporte nutricional.

La piña es originaria de América del Sur, probablemente de la región entre Brasil, Paraguay y el norte de Argentina.

Además, su alto contenido de agua y fibra contribuye a prolongar la sensación de saciedad, ayudando a reducir el apetito y evitando la ingesta excesiva de alimentos, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Diabetes.

Por su parte, la bromelina, una enzima proteolítica presente en la piña, desempeña un papel fundamental en el proceso de pérdida de peso debido a que esta enzima ayuda a reducir la inflamación, un factor que puede dificultar la acción de la leptina, la hormona encargada de regular el peso corporal.

Al disminuir la inflamación, la bromelina favorece el funcionamiento adecuado de la leptina, facilitando así la pérdida de peso.

El consumo regular de piña también mejora la digestión gracias a la acción conjunta de sus enzimas y fitonutrientes.

Estos componentes aseguran una digestión eficiente, lo que contribuye a la reducción de la hinchazón y a la absorción óptima de los nutrientes.

Además, la fibra dietética presente en la fruta ralentiza el tránsito intestinal, lo que ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Su consumo aporta muchas vitaminas.

Cómo hacer la dieta de la piña para bajar de peso

Un plan alimenticio basado en la dieta de la piña propone consumir 2 kilos de piña junto con otros alimentos saludables cada día durante cinco días. Este régimen puede generar una rápida pérdida de agua, movilización de grasa y un efecto desintoxicante en el organismo.

Se trata de una alternativa recomendada para quienes necesitan perder peso en un corto período, como antes de un evento importante.

Además, la presencia de vitamina B1 en la piña es otro de los beneficios señalados. Esta vitamina actúa como cofactor en reacciones enzimáticas esenciales para la producción de energía, lo que ayuda a mantener el cuerpo activo y enérgico.

Un metabolismo activo favorece la eliminación de toxinas y contribuye a la reducción del peso corporal.

La mejor manera de consumirla es entera y no en jugos, para poder conservar la fibra.

Por estas razones, la recomendación de los especialistas en nutrición es incorporar la piña en la dieta diaria para aprovechar sus propiedades y observar, en pocos días, una disminución en el peso corporal.