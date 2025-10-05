México

¿Quién faltó? Gobernadores, legisladores y gabinete acompañan a Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

Mandatarios estatales, incluso de oposición, y funcionarios federales asistieron a la ceremonia en el Zócalo capitalino; Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán coincidieron en la zona de invitados

Por Andrés García S.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su Primer Informe de Gobierno, este domingo. Crédito: Cuartoscuro.

Gobernadores de distintas entidades asistieron al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, llevado a cabo en el Zócalo capitalino. Los mandatarios estatales afines a la Cuarta Transformación y también de oposición se incorporaron directamente a la zona reservada para autoridades, donde también se ubicaron secretarios de Estado y miembros del gabinete federal.

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores de: Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Durango, Colima, Coahuila, Chiapas, Campeche, Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Harfuch y Ebrard, ausentes

La presidenta se posicionó en su lugar en el escenario, acompañada de miembros de su gabinete; sin embargo, los secretarios Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no asistieron al acto.

Entre los participantes más visibles destacó Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, quien ingresó directamente al área de invitados y saludó con un abrazo a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Por su parte, senadores y diputados de Morena llegaron al primer cuadro de la capital en un autobús que los trasladó hasta la calle de Moneda. Desde ahí, caminaron hacia el Zócalo para incorporarse al evento. Su presencia colectiva simbolizó el respaldo del Congreso al gobierno federal y su participación en el acto institucional.

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Reuters)

La ceremonia reunió a funcionarios del gabinete, mandatarios estatales y cuadros políticos de Morena en un mismo espacio, frente a la sede del Poder Ejecutivo. En los minutos previos al mensaje, los asistentes intercambiaron saludos y breves conversaciones en los pasillos del área destinada a autoridades e invitados especiales.

La concentración evidenció la coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos estatales y el Congreso durante el inicio de la administración de Sheinbaum.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta y la felicitó por su primer año de gestión.

“Aquí nació la esperanza, aquí comenzó la revolución de las conciencias que se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción”, refirió previo a que Sheinbaum tomara el micrófono.

