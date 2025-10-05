México

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 5 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 5 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 5 de octubre

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, sus bandas nubosas originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros de altura en los estados mencionados, además de Guerrero. La zona de baja presión evolucionará a ciclón tropical en el transcurso de la tarde.

Un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciaran lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

El frente frío núm. 5 se desplazará sobre el noroeste de México en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, además de un refrescamiento de las temperaturas.

Finalmente, la nueva onda tropical (núm. 36) se aproximará a la península de Yucatán al finalizar el día. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro, costa y oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento de 40 a 60 km/h con rachas 70 a 80 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (costa), Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Guerrero (costa). Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

