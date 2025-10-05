Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 5 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 5 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 5 de octubre

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, sus bandas nubosas originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros de altura en los estados mencionados, además de Guerrero. La zona de baja presión evolucionará a ciclón tropical en el transcurso de la tarde.

Un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciaran lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

El frente frío núm. 5 se desplazará sobre el noroeste de México en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, además de un refrescamiento de las temperaturas.

Finalmente, la nueva onda tropical (núm. 36) se aproximará a la península de Yucatán al finalizar el día. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro, costa y oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento de 40 a 60 km/h con rachas 70 a 80 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (costa), Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Guerrero (costa). Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.