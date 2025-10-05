México

“Estoy en manos de Dios”: Mauricio Martínez anuncia que enfrentará el cáncer por quinta ocasión

El actor colgó un extenso mensaje en Instagram donde detalla su tratamiento oncológico y habla de sus probabilidades de supervivencia

Por Víctor Cisneros

Guardar
El actor colgó un extenso
El actor colgó un extenso mensaje en Instagram donde detalla su tratamiento oncológico. (@martinezma, Instagram)

El actor y cantante Mauricio Martínez compartió con sus seguidores una noticia que conmocionó al medio del espectáculo: el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta ocasión. A pesar del duro diagnóstico, el artista regiomontano dejó en claro que mantiene la fe, la fuerza y la esperanza para superar una vez más la enfermedad.

Una historia que inspira

En una publicación de Instagram del 4 de octubre de 2025, Martínez recordó su largo camino contra el cáncer. “Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”.

Martínez señaló que el cáncer
Martínez señaló que el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta ocasión, aunque fue detectado a tiempo. (@martinezmau, Instagram)

El actor añadió que seguirá enfocado en proyectos personales, entre ellos un libro en el que trabaja desde hace un año: “Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia”.

Reacciones del medio artístico

La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo. La cantante Tatiana le escribió: “Todas las bendiciones del mundo amigo y todo saldrá perfecto”. El actor Mauricio Ochmann le expresó: “Vengaaa tocayo eres un guerrero!! Abrazo fuerte y apretado”. Su colega Juan Manuel Bernal comentó: “Ánimo! Abrazos! Y mis respetos para ti”. Mientras que Mimi, exintegrante de Flans, destacó su fortaleza: “Eres un ser de luz, valiente, resiliente, hermoso por dentro y por fuera… you’re gonna win again”.

El actor añadió que seguirá
El actor añadió que seguirá enfocado en proyectos personales, entre ellos un libro en el que trabaja desde hace un año. (Foto: Instagram)

Una carrera marcada por la resiliencia

Desde su primer diagnóstico en 2010, Mauricio Martínez ha enfrentado tratamientos de quimioterapia y pausas en su carrera, pero nunca se ha rendido. Ha trabajado en teatro musical, televisión, cine y música, consolidándose como uno de los talentos más versátiles de México.

Su trayectoria incluye protagónicos en obras como Mentiras, el musical, La Bella y la Bestia, Dulce Caridad y producciones en Broadway y Off-Broadway. En televisión, ha participado en telenovelas como Atrévete a Soñar, La Mujer del Vendaval y programas de talento como Cantando por un Sueño.

Su constante lucha contra el cáncer lo ha convertido en un ejemplo de resiliencia y honestidad, inspirando a otros pacientes oncológicos a mantener la esperanza.

En una publicación previa a
En una publicación previa a divulgar su diagnóstico, el actor anticipó que libraba desafíos de salud. (@martinezmau, Instagram)

Una batalla más en el camino

Con esta nueva etapa, Mauricio reafirma su papel como sobreviviente y luchador incansable. Sus palabras transmiten optimismo y determinación: aún le quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar.

El público y la comunidad artística se mantienen a su lado, convencidos de que el actor volverá a salir victorioso en esta quinta batalla contra el cáncer.

Temas Relacionados

Mauricio MartínezCáncermexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Búlgaras: el mejor ejercicio para piernas y glúteos que puedes hacer en casa

Añade esta variante a tu rutina

Búlgaras: el mejor ejercicio para

Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales

Los finalistas de esta temporada del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Mar Contreras y Abelito

Filtran nombre del ganador de

Pronóstico del clima para Monterrey este domingo 5 de octubre: cielo parcialmente nublado hoy

Consulta la probabilidad de lluvia, temperaturas y ráfagas de viento para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Pronóstico del clima para Monterrey

Pronóstico del clima en Tijuana este domingo 5 de octubre: cielo despejado y clima cálido

Temperatura máxima, radiación ultravioleta y probabilidad de lluvias; consulta la previsión meteorológica completa antes de salir de casa

Pronóstico del clima en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se registran 108 feminicidios en

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 5 de octubre, según encuestas finales

Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20