“Estoy en manos de Dios”: Mauricio Martínez anuncia que enfrentará el cáncer por quinta ocasión

El actor colgó un extenso mensaje en Instagram donde detalla su tratamiento oncológico. (@martinezma, Instagram)

El actor y cantante Mauricio Martínez compartió con sus seguidores una noticia que conmocionó al medio del espectáculo: el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta ocasión. A pesar del duro diagnóstico, el artista regiomontano dejó en claro que mantiene la fe, la fuerza y la esperanza para superar una vez más la enfermedad.

Una historia que inspira

En una publicación de Instagram del 4 de octubre de 2025, Martínez recordó su largo camino contra el cáncer. “Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”.

Martínez señaló que el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta ocasión, aunque fue detectado a tiempo. (@martinezmau, Instagram)

El actor añadió que seguirá enfocado en proyectos personales, entre ellos un libro en el que trabaja desde hace un año: “Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia”.

Reacciones del medio artístico

La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo. La cantante Tatiana le escribió: “Todas las bendiciones del mundo amigo y todo saldrá perfecto”. El actor Mauricio Ochmann le expresó: “Vengaaa tocayo eres un guerrero!! Abrazo fuerte y apretado”. Su colega Juan Manuel Bernal comentó: “Ánimo! Abrazos! Y mis respetos para ti”. Mientras que Mimi, exintegrante de Flans, destacó su fortaleza: “Eres un ser de luz, valiente, resiliente, hermoso por dentro y por fuera… you’re gonna win again”.

El actor añadió que seguirá enfocado en proyectos personales, entre ellos un libro en el que trabaja desde hace un año. (Foto: Instagram)

Una carrera marcada por la resiliencia

Desde su primer diagnóstico en 2010, Mauricio Martínez ha enfrentado tratamientos de quimioterapia y pausas en su carrera, pero nunca se ha rendido. Ha trabajado en teatro musical, televisión, cine y música, consolidándose como uno de los talentos más versátiles de México.

Su trayectoria incluye protagónicos en obras como Mentiras, el musical, La Bella y la Bestia, Dulce Caridad y producciones en Broadway y Off-Broadway. En televisión, ha participado en telenovelas como Atrévete a Soñar, La Mujer del Vendaval y programas de talento como Cantando por un Sueño.

Su constante lucha contra el cáncer lo ha convertido en un ejemplo de resiliencia y honestidad, inspirando a otros pacientes oncológicos a mantener la esperanza.

En una publicación previa a divulgar su diagnóstico, el actor anticipó que libraba desafíos de salud. (@martinezmau, Instagram)

Una batalla más en el camino

Con esta nueva etapa, Mauricio reafirma su papel como sobreviviente y luchador incansable. Sus palabras transmiten optimismo y determinación: aún le quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar.

El público y la comunidad artística se mantienen a su lado, convencidos de que el actor volverá a salir victorioso en esta quinta batalla contra el cáncer.