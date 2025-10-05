México

Esta mascarilla rejuvenecedora hecha con mandarina es perfecta para desaparecer las manchas del rostro 

Esta combinación puede ayudar a mejorar la salud de la piel

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascarillas de mandarina se han posicionado como una alternativa natural para el cuidado facial, recurriendo a propiedades presentes en esta fruta de temporada para combatir arrugas, manchas y pérdida de luminosidad.

Diversos portales especializados, como Crunchy Betty y la revista Reader’s Digest, coinciden en que la mandarina, además de su sabor y aroma distintivo, provee vitamina C, vitamina E y antioxidantes, componentes esenciales para estimular la producción de colágeno y neutralizar radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Al emplearse de manera tópica, la mandarina puede mejorar el tono de la piel, suavizar arrugas y reducir la presencia de manchas oscuras. Estos beneficios han llevado a que durante la época de otoño e invierno, la mandarina se integre en rutinas caseras de belleza, ofreciendo una alternativa sencilla y económica frente a productos cosméticos industriales.

Entre las conclusiones de Reader’s Digest, destaca que la aplicación frecuente de mascarillas caseras permite apropiarse de los nutrientes activos de la mandarina, resultando en una piel más firme, elástica e hidratada. La vitamina C, presente en altas concentraciones en la mandarina, resulta clave para la síntesis de colágeno, cuya disminución natural con la edad promueve flacidez y líneas de expresión. A esto se suman los efectos antioxidantes que, de acuerdo con Crunchy Betty, protegen la piel ante moléculas dañinas y retrasan los signos visibles de la edad.

Esta fruta, símbolo de la temporada invernal, también aporta hidratación y frescura, ayudando a obtener una superficie cutánea más suave y un brillo saludable. Como señala el reportaje, “la mandarina ayuda a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro y estimula la producción de colágeno, manteniendo la piel luminosa”, una premisa respaldada por múltiples expertos en bienestar y cuidado facial.

Beneficios de la mascarilla de mandarina para la piel:

  • Aporte de vitamina C y E, esenciales para la regeneración y protección de la piel.
  • Estimulación de la producción de colágeno, mejorando firmeza y elasticidad.
  • Efecto antioxidante que disminuye daño celular y retarda la aparición de arrugas.
  • Acción hidratante y revitalizante, restaurando el brillo natural del rostro.
  • Ayuda en la atenuación de manchas y mejora del tono uniforme de la piel.

Ingredientes para la mascarilla de mandarina:

  • ¼ de taza de leche caliente
  • 1 cucharada de levadura
  • 1 rebanada de pan
  • 1 mandarina

Pasos para preparar y aplicar la mascarilla:

  1. Extraer el jugo: Utiliza un extractor o exprime manualmente la mandarina para obtener todo el zumo.
  2. Preparar la mezcla: Coloca el jugo en un recipiente junto con la leche caliente y añade la rebanada de pan en pequeños trozos, asegurando que pueda deshacerse y formar una pasta.
  3. Incorporar la levadura: Agrega la cucharada de levadura y mezcla hasta conseguir una masa homogénea.
  4. Aplicar en el rostro limpio: Lava tu rostro como de costumbre, luego extiende la mascarilla con movimientos circulares y suaves, distribuyéndola en todas las áreas del rostro.
  5. Dejar actuar 20 minutos: Permite que la mascarilla repose en tu piel durante este tiempo.
  6. Retirar con agua fría: Enjuaga bien y repite el procedimiento dos veces por semana, observando cualquier reacción adversa.

