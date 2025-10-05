Esta es la verdadera razón por la que C4 Jiménez continúa atacando a Sandra Cuevas, según su versión | Video

De manera tranquila respondió qué significa el periodista para ella. (Captura de pantalla)

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, advirtió que podría emprender acciones legales contra el periodista Carlos “C4” Jiménez. La exfuncionaria señaló que la difusión de información y fotografías sobre su vida privada, realizadas por el comunicador, han afectado su imagen y le han causado un daño moral. La advertencia se produjo durante una conferencia de prensa, en la que Cuevas abordó las recientes publicaciones que la vinculan con actividades ilícitas y con la muerte de un joven en un evento organizado por ella, acusaciones que rechaza de manera categórica.

Cuevas aseguró que cualquier información que Jiménez publique sobre ella será tratada ante las autoridades competentes. Subrayó que la difusión de imágenes no autorizadas y afirmaciones que considera falsas han impactado su vida personal. “No me gustan los chismes, la gente mitotera, ni el faltar el respeto”, afirmó, insistiendo en que las publicaciones del periodista constituyen un ataque personal y un daño moral.

El conflicto se intensificó tras la difusión de una noticia que relacionaba a Cuevas con la muerte de un joven durante una rodada de motociclistas, realizada el 1 de septiembre. Según el reporte de Jiménez, la víctima fue arrollada por un participante del evento. Cuevas negó cualquier vínculo entre el fallecimiento y la actividad que organizó, argumentando que el incidente ocurrió en avenida Insurgentes, una vía que su contingente no recorrió. Además, defendió la logística de la rodada y acusó al periodista de difundir información engañosa con el objetivo de perjudicarla.

Sandra Cuevas niega ser ‘lideresa de La Unión Tepito’ y lanza dura advertencia a ‘C4 Jiménez’: “Le pagan” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La disputa escaló aún más tras la detención de Alejandro “N”, conocido como El Choko, presunto líder del grupo criminal La Chokiza, que opera en el Estado de México. Posteriormente, Jiménez publicó en redes sociales fotografías en las que El Choko aparece junto a figuras públicas, entre ellas Mario Bezares y la propia Cuevas, durante la inauguración de una galería de arte. La exalcaldesa calificó la difusión de estas imágenes como un “linchamiento mediático” y reiteró que se trata de un intento de asociarla injustamente con actividades delictivas.

Sigue la pelea en redes sociales

En respuesta a las acusaciones y publicaciones, C4 Jiménez defendió su labor periodística, argumentando que la información difundida responde a un interés público y forma parte de investigaciones relevantes para la sociedad.

Cuevas ha dejado en claro que su estrategia legal será ejecutada por sus abogados y que sus acciones se basarán en hechos concretos, no en declaraciones. En sus intervenciones, la exalcaldesa también abordó cuestionamientos sobre su vida personal y relaciones, negando tener problemas con las parejas del mismo sexo y pidiendo respeto a su privacidad. “Respeta mis relaciones, yo no publico con el wey con el que tú andas”, expresó en una transmisión en vivo dirigida al periodista, solicitando que no se involucre en su vida privada.

Sandra Cuevas y Carlos Jiménez discuten por acusación contra “El Cabaretito” en la zona Rosa Foto: c4jimenez1/ Cuartoscuro

¿Obsesionado con ella?

Durante una entrevista en el podcast de Brian Ortiz, la exalcaldesa indicó que este tema no le quita el sueño y que, contrario a la persona que la ha atacado, ella se encuentra en paz pues deja ir los problemas fácilmente:

“Me parece que él lo ha tomado muy personal. No hay día que no vea yo una publicación y los días que-que él despierta, eh, parece que dice: “Hoy le voy a dedicar todo el día a Sandra Cuevas”, porque ves en su Twitter o en X seis publicaciones de Sandra Cuevas dirigiéndose o refiriéndose a Sandra Cuevas”.

“Y, bueno, pues es un tema que él ya lo tomó personal. Él es el que está enganchado, yo no. A mí los enojos me duran minutos. O sea yo te puedo ofender y te ofendo después de que tú ya me ofendiste. O sea yo no te ofendo si tú no me haces nada. Y yo te puedo ofender porque en ese momento ya me cansaste y me hiciste enojar y te contesté. Pero ya, o sea, fue en ese momento porque me enojé en ese momento y ya. Yo no me tomo nada personal, no me enfermo, no soy rencorosa, no odio a la gente y que las cosas sigan pasando como sea. A mí me da mucha publicidad. A mí me ha venido a beneficiar porque su sector...”

La exalcaldesa de Cuauhtémoc afirma que ella ya soltó el conflicto que tiene con el periodista. Crédito: YouTube Brian Ortiz