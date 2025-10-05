Asesinan a madre de dos niños en fiesta patronal de Tepalcatepec, Michoacán

Menores de edad quedaron desamparados tras el incidentes. (REUTERS/Mayela López)

La noche del pasado viernes, 3 de octubre, la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís en Tepalcatepec, Michoacán, terminó abruptamente tras un ataque armado que dejó dos personas muertas, entre ellas una madre de tres hijos.

El ambiente festivo, que reunía a familias y vecinos en la zona centro del municipio, se transformó en un escenario de pánico y tragedia dejando un clima de incertidumbre entre los pobladores quienes exigen incrementar las medidas de seguridad en todo el poblado.

De acuerdo con información el medio La Voz de Michoacán, el ataque ocurrió frente a la vinatería “La Estación”, donde Jessica Esmeralda V., de 27 años, perdió la vida tras recibir varios disparos. La joven madre, responsable de tres menores de edad, se encontraba en el lugar cuando un individuo se acercó y abrió fuego por motivos que aún se desconocen. Junto a ella, Francisco Javier H., conocido como “Kiko” y de 26 años, también resultó herido. Un grupo de asistentes improvisó una camilla para trasladarlo a la Clínica “Barajas”, pero falleció poco después de su ingreso.

Las detonaciones provocaron que quienes participaban en los juegos mecánicos y la verbena buscaran refugio o abandonaran el lugar de manera precipitada. Familias enteras optaron por retirarse, mientras la confusión y el temor se apoderaban del ambiente.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido las causas del ataque ni ha identificado a los responsables. Las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan recabando pruebas para dar con el paradero del agresor, en un esfuerzo por brindar respuestas a la comunidad y justicia a las víctimas.

Oficiales de la entidad arribaron al lugar para iniciar las labores de investigación. (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)

Encuentran tres cuerpos en Jacona

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en distintas zonas del municipio de Jacona ha generado una fuerte alarma entre los habitantes de la región. El primero de los hechos se reportó en la calle 20 de Noviembre, dentro de la colonia Villa Fuerte, donde elementos de las autoridades locales localizaron el cadáver de José B., un hombre de 40 años, vecino de esa comunidad. El reporte oficial señala que la víctima presentaba ataduras en las muñecas y múltiples señales de violencia.

A las pocas horas, otro cuerpo apareció junto a la brecha que conecta Villa Fuerte con Rancho Nuevo, aún en la misma demarcación. Esta segunda víctima, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, corresponde a un hombre estimado entre 40 y 45 años, quien vestía playera negra con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y tenis Converse negros. De acuerdo con los agentes, el cuerpo exhibía marcas de sujeción en las muñecas y golpes evidentes en el cráneo.

La situación actual de Michoacán ha infundado miedo entre sus pobladores. (EFE/Iván Villanueva)

En esa misma área se encontró el tercer cadáver, de un hombre cuya edad se calcula entre 60 y 65 años. La víctima vestía solo pantalón gris y, debido al avanzado estado de descomposición en que fue hallada, las autoridades no han logrado identificarla.

Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Zamora, lugar donde los especialistas practicarán las necropsias para establecer con precisión la causa de muerte y recopilar datos forenses que permitan avanzar en la investigación. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en estos asesinatos.