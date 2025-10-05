México

Ángel “N” recibe cuatro años de prisión tras admitir abuso sexual infantil agravado en Zapopan

El hombre admitió que abusó sexualmente de una niña en Zapopan, Jalisco, aprovechando la relación de cercanía que tenía con la familia de la víctima

Por Aura Reyna

Los hechos ocurrieron en la
Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco (Google Maps)

Ángel “N” recibió una sentencia de cuatro años de prisión y deberá pagar más de 37 mil pesos por concepto de reparación del daño, luego de admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual infantil agravado en Zapopan.

La condena se dictó el 1 de octubre de 2024, tras la aceptación de culpabilidad por parte del acusado.

De acuerdo con las investigaciones, Ángel “N” utilizó el vínculo cercano que tenía con la víctima para cometer el abuso.

Más detalles del caso

El abuso infantil deja profundas
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos se registraron en enero de 2024, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la investigación, Ángel “N” aprovechó la relación de amistad que tenía con la familia de la víctima para cometer actos de abuso sexual contra una niña, realizando tocamientos indebidos.

La situación fue descubierta por un familiar de la menor, quien presentó la denuncia que permitió iniciar el proceso penal.

La Vicefiscalía especializada reunió la información necesaria para que el acusado se declarara culpable ante el Juzgado, lo que facilitó la obtención de una sentencia condenatoria y la garantía de reparación del daño a la víctima.

Se dictó condena el pasado 1 de octubre luego de que la Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, presentara pruebas que llevaron al acusado a aceptar su responsabilidad durante una audiencia de procedimiento abreviado.

Cómo denunciar abuso sexual infantil en Jalisco

En caso de que un
En caso de que un menor sea víctima de este delito se recomienda no bañar al menor y guardar la ropa que traía puesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que un niño sea víctima de abuso sexual, se debe presentar una denuncia en la Agencia Receptora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Guadalajara, ubicada en Calzada Independencia Norte Número 778, Zona Centro de Guadalajara, con el acta de nacimiento del menor y la identificación del tutor responsable.

Es recomendable, además, no bañar al menor y conservar la ropa que llevaba puesta al momento de los hechos para preservar posibles evidencias.

El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, quien puede ser alguno de los padres, padrastros, responsables o cualquier otro miembro de la familia, mantiene contacto indebido con un niño o una niña.

Este tipo de abuso abarca tanto acciones dirigidas a obtener estimulación o gratificación sexuales por parte del adulto como la explotación sexual de la víctima, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Indicadores de abuso sexual

  • Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta
  • Dificultad para caminar o sentarse
  • Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o anal
  • Infecciones de transmisión sexual
  • Infecciones del tracto urinario u orales
  • Precocidad

Conducta de la víctima

  • Temor al contacto o a los acercamientos físicos.
  • Temor exagerado a un adulto.
  • Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa.
  • Depresión.
  • Intentos de autoagredirse o autoalimentarse.
  • Enuresis, encopresis (hacer del baño de forma involuntaria)
  • Problemas alimenticios (el menor come mucho o presenta pérdida de apetito)
  • Bajas calificaciones escolares.
  • Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas.
  • Inhibición para jugar.
  • Se torna una persona que pide cosas con frecuencia e importunidad, puede robar comida y objetos.
  • Tiende a beber alcohol o consumir psicoactivos.
  • Timidez exagerada.

Medidas de prevención

  • Enseñar a los niños que NADIE (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo ni que hagan  caricias que lo incomoden
  • Poner atención si los niños indican que hay personas que lo molestan, y ibserve si hay indicadores antes señalados
  • No perder a niños en eventos masivos: paseos, fiestas, plazas comerciales o actividades fuera de su hogar.
  • Inculcar a los niños a no aceptar regalos a cambio de una condición o petición.
  • Informar a las infancias que nadie puede tomarle fotografías sin su consentimiento.
  • Vigilar los sitios web que visitan los menores, así como sus amigos en las redes sociales.

