Se forma Priscila en el Pacífico, alcanzará categoría de huracán y dejará lluvias intensas en 16 estados

Priscila se convertirá en las próximas horas en tormenta tropical y mañana podría ya ser huracán Foto: (SMN)

Para este sábado la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical (Priscila), se desplaza lentamente y cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Su amplia circulación originará lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima y puntuales fuertes en Nayarit, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados mencionados.

Canales de baja presión, uno en el centro y sur del golfo de México y el otro en el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Estos canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste; así como lluvias fuertes en el centro del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y Puebla, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, el frente frío núm. 5 se extenderá sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Al finalizar el día, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 36), a la península de Yucatán.

Esta sería la posible trayectoria del fenómeno meteorológico en curso, según el Centro Nacional de Huracanes del EEUU (NHC)

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de octubre de 2025:

Viento de 40 a 60 km/h con rachas 70 a 80 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Veracruz (costa).

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y puntuales fuertes en la Ciudad de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.

Península de Baja California: Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en partes altas de Baja California, así como bancos de niebla en el occidente de citado estado. Por la tarde, ambiente caluroso, cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Baja California Sur, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Por la mañana ambiente fresco a templado, y frío en partes altas de Sonora. Por la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Cielo medio nublado en el transcurso del día, con chubascos en Sinaloa y lluvias aisladas en Sonora. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Por la mañana, se pronostican bancos de niebla en zonas de la región; ambiente templado a fresco y frío en zonas altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Michoacán (centro, sur y oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, y lluvias fuertes en Nayarit, acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias podrían propiciar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el crecimiento en los niveles de ríos y arroyos. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metro de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de viento de hasta 45 km/h en Nayarit.

Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur), acompañadas con descargas eléctricas y podrían propiciar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el crecimiento en los niveles de ríos y arroyos. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Guerrero y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de viento de hasta 45 km/h en Chiapas. Con olas de 1.5 a 2.5 en costas de las entidades mencionadas.

Golfo de México: Por la mañana, ambiente fresco en zonas altas de Veracruz, y templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste), citadas lluvias podrían propiciar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el crecimiento en los niveles de ríos y arroyos. Además, se prevén intervalos de chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Veracruz y Tamaulipas, y rachas de hasta 45 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Ambiente cálido por la mañana. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, y lluvias fuertes en Quintana Roo, acompañadas con descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían propiciar encharcamientos e inundaciones. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.