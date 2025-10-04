“Muy preocupante”: Padre de Valentina Gilabert confirma amenazas a su esposa e hijas por el caso de Marianne Gonzaga

(Ventaneando/Instagram)

El caso de la influencer Marianne Gonzaga, acusada de apuñalar a Valentina Gilabert, sigue generandotensión pública. En entrevista con Ventaneando este 3 de octubre de 2025, el padre de Valentina, Ernesto Gilabert, expresó su preocupación por la ola de amenazas que él y su familia han recibido en redes sociales desde que el caso se volvió mediático.

¿Qué dijo el papá de Valentina?

Durante la conversación con el programa, Ernesto Gilabert reveló que tanto él como su esposa y sus hijas viven bajo constante hostigamiento digital.

“Recibimos amenazas todos los días”, dijo el padre de la joven modelo.

“En redes sociales. Es decir, no nada más tanto a Valentina como mi otra hija, su mamá igual. De: ‘Vamos a terminar lo que empezamos’. Es decir, ya se vuelve muy preocupante. Obviamente, ya tomamos acciones en Policía de Investigación”.

El padre explicó que han acudido ante las autoridades para buscar apoyo y frenar las amenazas, pues temen que la situación pueda “salirse de control”. Añadió que, por ahora, su prioridad es proteger la integridad de Valentina y de toda su familia, tras la exposición pública que ha acompañado al proceso judicial.

(Jesús Avilés/Infobae)

Ernesto Gilabert defiende a José Said: “No es un mal chico”

En la misma entrevista, el señor Gilabert habló por primera vez sobre la relación de su hija con José Said, el joven que habría sido el origen de la disputa entre Valentina y Marianne. Pese a las declaraciones previas de Gonzaga, quien describió su relación con él como “tóxica”, Ernesto aseguró que tiene una buena impresión del joven.

“Es un buen chavo, es un buen chico, eso lo sé. Hemos platicado con él y sabemos el apoyo que ha tenido hacia nuestra hija”, señaló.

“Puedo no estar de acuerdo en una relación, pero lo que sí sé es que no es un mal chico. Lo único que puedo decir es que tengo que cuidarla y saber que ella esté bien”.

El padre recalcó que, más allá de las opiniones que circulan en redes, su familia se enfoca en la recuperación emocional de Valentina, quien sobrevivió al ataque ocurrido en febrero.

(Jesús Avilés/Infobae)

“Queremos darle fin a esto”: el llamado del padre de Valentina a Marianne Gonzaga y sus redes

Respecto a las recientes publicaciones de Marianne Gonzaga, quien continúa haciendo declaraciones sobre el caso, Ernesto Gilabert reconoció que el tema “ya se salió de lo privado” y pidió evitar más enfrentamientos en redes sociales.

“Me encantaría poder hacerlo, pero no nos corresponde a nosotros. Obviamente, es libre de hacer lo que quiera”, dijo.

“Queremos ver si por parte de que está cumpliendo una sentencia, en la supervisión que tiene, hay manera de hacerlo. Nosotros ya le pedimos a Valentina tratar de no engancharse y de no estar subiendo y subiendo”.

El señor Gilabert también explicó que asistieron a la audiencia intermedia de Aitzane N. y Akram N., señalados como presuntos cómplices del ataque. Confirmó que Aitzane fue liberada al cumplir el plazo máximo de detención sin sentencia, mientras que Akram busca llegar a un acuerdo con Valentina.

Pese a las graves heridas que sufrió, la joven de 18 años logró recuperarse y contar su versión. (Captura de pantalla N+)

“En los menores, solamente pueden estar cinco meses sin sentencia. Pasaron esos cinco meses y está en casa con sus papás”, detalló.

“En el caso de Akram, es mayor de edad y estamos en pláticas; esperamos poder llegar a una resolución pronto”.

Con un tono de cansancio y preocupación, el padre de Valentina Gilabert pidió respeto, empatía y el fin del linchamiento digital hacia su hija, recordando que detrás de la atención mediática hay una familia intentando reconstruirse.