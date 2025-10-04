México

Muere adulto mayor tras ataque masivo de abejas en Santo Domingo Etla, Oaxaca

Servicios de emergencia acordonaron la zona y atendieron a otros lesionados

Por Jorge Contreras

Por ataque de abejas, un adulto mayor murió en calles de Etla, Oaxaca (especial)

Un trágico incidente se registró en el Fraccionamiento Santo Domingo de Etla, en Oaxaca, luego de que un ataque masivo de abejas dejara como saldo la muerte de un adulto mayor y varias personas lesionadas.

De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió cuando un grupo de personas transitaba por una zona con abundante vegetación, compuesta por árboles y pastizales, donde aparentemente se encontraba una colmena activa.

Las primeras versiones señalan que la colmena fue perturbada accidentalmente, lo que provocó que los insectos reaccionaran de manera violenta contra los transeúntes.

Las víctimas, sorprendidas por el repentino ataque, intentaron ponerse a salvo, sin embargo, muchas de ellas sufrieron múltiples picaduras antes de poder recibir ayuda.

Cuerpo de adulto mayor quedó en la calle

Equipo especializado en abejas acudieron al lugar para retirar el panal (Imagen_Oaxaca/FB)

Entre los afectados se encontraba un adulto mayor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, quien lamentablemente no logró sobrevivir a la agresión. Su cuerpo quedó tendido en el lugar, mientras los servicios de emergencia trabajaban para asistir a los demás lesionados.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de rescate llegaron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos a un hospital cercano. Algunos de los afectados presentaban reacciones alérgicas severas, por lo que su atención médica fue prioritaria.

Las autoridades municipales procedieron a acordonar la zona con el fin de facilitar las labores de emergencia y evitar que más personas se acercaran al área de riesgo. Asimismo, se solicitó la intervención de especialistas en manejo de fauna para retirar o reubicar la colmena responsable del ataque y prevenir nuevos incidentes.

Vecinos del fraccionamiento expresaron su preocupación ante la presencia de enjambres en zonas de tránsito frecuente, señalando que no es la primera vez que se reportan colmenas en áreas habitacionales sin que se tomen medidas preventivas.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el número exacto de lesionados ni el estado de salud de los mismos. Sin embargo, las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse a zonas con vegetación densa y reportar cualquier presencia de enjambres a Protección Civil.

