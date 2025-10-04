México

Maroon 5 hace historia al inaugurar la Arena Guadalajara con épico show: ésta es la cartelera de futuros conciertos

Adam Levine emocionó con su carisma y sus grandes éxitos mientras la ciudad recibe un nuevo recinto para súper eventos

Por Luis Angel H Mora

Maroon 5 hace historia al
Maroon 5 hace historia al inaugurar la Arena Guadalajara con épico show. (Instagram)

Los tapatíos vivieron una noche memorable con la inauguración de la Arena Guadalajara, cuya apertura fue marcada por el potente show de Maroon 5 ante 20 mil asistentes entusiastas.

El ambiente fue de euforia colectiva, con fanáticos que respondieron con gritos y ovaciones cada vez que Adam Levine saludaba en español: “¿Qué pasó?” y “hola Guadalajara”, frases que bastaron para ganarse al público tapatío desde el arranque.

Desde el primer acorde, Levine dejó claras las reglas del espectáculo: “Queremos que canten. ¿Podrían hacer eso por mí? Canten fuerte, canten libres. No tienen que estar afinados, no importa. Intentémoslo”.

La banda estadounidense desplegó su arsenal de hits, deleitando con temas como “One more night”, “I Won’t Go Home Without You”, “That’s What Lovers Do”, “Moves Like Jagger”, “Memories”. El momento cúspide llegó con “Sugar”, canción con la que eligieron cerrar la velada y que terminó por arrancar el último alarido multitudinario.

Adam Levine emocionó con su
Adam Levine emocionó con su carisma a 20 mil fanáticos. (Instagram)

El espectáculo fue también un pretexto para que la Arena Guadalajara abriera puertas de nuevo, luego de varios retrasos en su apertura debido a los trabajos estructurales.

La fiesta inaugural fue respaldada por autoridades. “Arena Guadalajara es un espacio para construir para divertirnos, para cantar, para gozar y también la Arena es una gran aliada para Guadalajara, para desarrollar este entorno, estoy muy emocionada”, expresó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Con un Maroon 5 entregado y una audiencia vibrante, la Arena Guadalajara arrancó con fuerza y ya se coloca como un nuevo referente musical para la Perla de Occidente.

¿Qué otros conciertos están programados en la Arena Guadalajara?

Tyler The Creator estrenó nuevo
Tyler The Creator estrenó nuevo álbum en la semana y colocó tres temas en el ranking de Spotify en Estados Unidos. Foto: Reuters

La Arena Guadalajara arranca operaciones con una programación que coloca a la ciudad en el mapa de los grandes recintos internacionales. Tras el estreno a cargo de Maroon 5, la cartelera inicial incluye presentaciones que abarcan todos los géneros y generaciones. Para octubre, Yuri dará vida a su Icónica Tour 2025 el día 11, y José Madero, ex vocalista de Pxndx, también se suma con un concierto propio durante ese mes.

Y la apuesta va más allá del pop y el rock: Earth, Wind & Fire marcarán su regreso a escenarios mexicanos, mientras que Tyler, the Creator, ícono del hip hop contemporáneo, promete uno de los shows más esperados de la temporada. El espectáculo familiar Hot Wheels Monster Trucks Live ofrecerá adrenalina para chicos y grandes con sus camionetas monstruo.

No podía faltar la presencia de grandes de la balada y la música romántica: Laura Pausini regresa con su potente voz para reencontrarse con su público tapatío, y Roberto Carlos llega como una auténtica leyenda viviente del repertorio en español y portugués. A ellos se suman nombres de referencia en el regional mexicano como Carlos Rivera, Banda MS e Intocable.

