México

Julio Aguilar responde al supuesto beso de su esposa Mar Contreras con Aldo De Nigris en LCDLFM 2025

La pareja de la famosa fue contundente con su opinión sobre esta delicada polémica

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 ha estado marcada por la polémica tras la viralización de un video que captó un supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris.

La situación ocurrió durante la fiesta semanal del jueves 2 de octubre, a la que asistieron ex habitantes del reality y Grupo Firme.

¿Qué pasó durante la fiesta?

En el video difundido en redes, se observa a varios participantes y ex habitantes en el Confesionario, preparándose para salir de la habitación.

En ese momento, Aldo de Nigris se detuvo y, al pasar Mar Contreras, la tomó de la cabeza y aparentemente le dio un beso. Algunos internautas aseguran que el contacto fue en la boca, mientras otros señalaron que fue en la mejilla.

(Captura Vix)
(Captura Vix)

La controversia se intensificó debido a que Mar Contreras está casada, lo que desató comentarios divididos entre los seguidores del programa.

Algunos usuarios criticaron la cercanía entre los famosos y cuestionaron la intención detrás del gesto. La interacción fue breve y ocurrió en un supuesto punto ciego de las cámaras, lo que alimentó la especulación sobre el verdadero alcance del momento.

El video desató controversia en redes Crédito: Vix / La Casa de los Famosos México

La reacción de Julio Aguilar, esposo de Mar

Horas después de la viralización del clip, Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, utilizó sus redes sociales para defenderla y calmar a los seguidores preocupados por el supuesto beso. En su cuenta de Instagram, escribió:

“Recuerda que aquí está mi pecho para parar todas las balas. Tú no estás sola por qué siempre vamos a estar juntos. Y quien quiera hablar mal de ti primero que vean su vida porque la nuestra juntos es increíble. Gracias, loca. Don Océano te ama y todos tranquilos… sigan votando... los queremos y agradecidos con todos”.

(Instagram)
(Instagram)

Junto al mensaje, compartió una foto de él besando a Mar, dejando claro que su relación sigue intacta y que confía plenamente en ella.

Aún no hay pronunciamientos oficiales de los protagonistas sobre el incidente, pero la polémica continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales, mezclando tensión, amor y la adrenalina propia de una final de reality show.

