Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

Ninel Conde aviva la polémica sobre el supuesto beso de Mar Contreras y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México. (Infobae/IG)

La última fiesta de La Casa de los Famosos México reunió a los finalistas: Abelito, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco, quienes compartieron una velada cargada de nostalgia junto a sus ex compañeros.

Antes de disfrutar de una presentación musical de Grupo Firme, los 16 habitantes originales de la tercera temporada se reencontraron y recordaron los momentos vividos durante las primeras semanas del programa.

El video desató controversia en redes Crédito: Vix / La Casa de los Famosos México

Uno de los eventos que más atrajo la atención en redes sociales estuvo protagonizado por Mar Contreras y Aldo de Nigris. Usuarios hablaron de forma masiva sobre un beso entre ambos, afirmando había sido en la boca y no en la mejilla, lo que generó diversas reacciones y la difusión de las imágenes del encuentro.

Ninel Conde comparte el supuesto beso entre Aldo de Nigris y Mar Contreras

En medio del debate generado entre los seguidores de La Casa de los Famosos 3, la intervención de Ninel Conde en redes sociales incrementó la atención sobre el supuesto beso entre los finalistas.

A través de su perfil, el ‘bombón asesino’ compartió una publicación que cuestiona el comportamiento de la actriz de “Teresa” y exhibe el breve clip donde se observa el momento en cuestión.

La reacción de los usuarios fue dividida, pues un sector aplaudió que la intérprete diera mayor visibilidad a lo sucedido durante la fiesta, mientras otros defendieron a Contreras y criticaron a la ex habitante, afirmando que su actitud demostraba resentimiento.

El supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris durante la fiesta final desató debate y reacciones encontradas en redes sociales. (Captura de pantalla)

Entre los mensajes que circularon en redes sociales se encuentran opiniones como: “Por eso nadie la soporta en el medio”, “Esa señora sigue bien atacada porque Mar la sacó de la casa”, “Nunca la va a superar, su Instagram está lleno de odio a los participantes de noche”, “Ninel que no se note que tienes envidia y estás ardida” y “Ya supera a Mar”.

¿Aldo de Nigris y Mar Contreras realmente se dieron un beso?

Mientras los ex participantes ingresaban a la casa para disfrutar de la última fiesta del reality show, los integrantes del extinto ‘team noche’ protagonizaron un momento polémico en la puerta del confesionario.

En una grabación reciente, se puede observarse cómo ambos, junto a otros habitantes y ex habitantes, se preparan para salir de la habitación, pero De Nigris opta por permanecer unos segundos más. En ese momento, Contreras lo sujeta por la cabeza y le da un beso en lo que parece ser en la mejilla.

El supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris durante la fiesta final desató debate y reacciones encontradas en redes sociales. (Captura Vix)

El gesto generó controversia entre los seguidores del programa y en redes sociales. Sin embargo, Aldo de Nigris y Mar Contreras no han hablado sobre el tema dentro de la casa, así como tampoco lo han hecho sus familiares.