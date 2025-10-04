México

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Adrián Michel “N” fue localizado con un lanzagranadas, armas de fuego y drogas

Por Ale Huitron

"El Terry" fue detenido durante
"El Terry" fue detenido durante un cateo en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: SSC

Adrián Michel “N”, alias “Terry”, presunto integrante de la célula de los "Mal Portados" o “Cártel Nuevo Imperio”, fue detenido este viernes por elementos de seguridad capitalinos, federales y de las Fuerzas Armadas en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

La captura se realizó durante el cateo de un inmueble ubicado en la cerrada de Heptano, colonia Santa Cruz Acayucan, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia por una carpeta relacionada con delitos contra la salud.

Durante la intervención, los agentes hallaron dos armas de fuego, un lanzagranadas y una cantidad diversa de narcóticos. Además, se aseguraron cinco teléfonos celulares, una tableta electrónica, una computadora, cinco libretas, una caja de plástico con cajas de cartón y diversos documentos.

En el operativo también se decomisaron recipientes que contenían cigarrillos con marihuana, cajas con la misma hierba, una báscula gramera, artículos para arma de fuego y un vehículo.

En el sitio también se localizaron dos vitroleros, uno de ellos con pastillas psicotrópicas y otro con varias dosis de cocaína, así como dos bolsas con cocaína y una más con diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.

Foto: Especial
Foto: Especial

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajos de investigación permitieron identificar el inmueble como punto de almacenamiento y distribución de drogas, por lo que se efectuó el cateo.

En la acción participaron elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

Por lo anterior, Adrián Michel “N”, de 44 años de edad, fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público junto con todo lo asegurado. El inmueble quedó bajo resguardo policial tras ser debidamente sellado.

Foto: Especial
Foto: Especial

Infobae México pudo conocer que Adrián Michel “N”, alias “Terry”, es identificado como integrante de la célula de los “Mal Portados” o “Cártel Nuevo Imperio”, la cual se dedica a la venta y distribución de droga, así como a los préstamos denominados “gota a gota”.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó en sus redes sociales la detención y detalló que este grupo delictivo se dedica principalmente a la venta de pastillas psicotrópicas y metanfetamina en la alcaldía Azcapotzalco.

Además, detalló que continuarán trabajando para construir una ciudad más segura.

