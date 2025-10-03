SAT advierte: depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos serán reportados en octubre 2025

Esta medida, vigente desde hace años, busca detectar posibles discrepancias fiscales y evitar la evasión de impuestos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reiteró su alerta a contribuyentes y empresas: los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales serán reportados automáticamente a la autoridad fiscal durante octubre de 2025. Aunque esta medida no es nueva, ha generado atención reciente debido a la difusión de sus posibles implicaciones para contribuyentes en todo el país.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la regla 3.5.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), los bancos tienen la obligación de informar al SAT sobre cualquier depósito en efectivo que supere los 15 mil pesos en un mes.

Esto incluye depósitos en ventanilla o en cajeros automáticos, pero excluye transferencias electrónicas, pagos con tarjeta o cheques, los cuales son más fáciles de rastrear y no activan esta alerta.

¿Qué significa para los contribuyentes?

Aunque no se trata de un impuesto nuevo, los depósitos en efectivo que excedan este límite pueden generar revisiones fiscales si la autoridad detecta discrepancias entre los depósitos y los ingresos que el contribuyente declara.

Esto significa que si no se puede justificar el origen del dinero, el SAT podría presumir que se trata de ingresos no declarados, lo que podría derivar en sanciones, recargos y cobro de ISR correspondiente.

Los contribuyentes deben tener presente varios puntos clave:

Justificar el origen de los depósitos frecuentes en efectivo, ya sea por ventas, préstamos o ingresos legales .

Mantener al día la declaración de ingresos como trabajador independiente o asalariado.

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) si aún no lo están, ya que los depósitos recurrentes sin registro podrían activar una fiscalización.

Recomendaciones prácticas

El SAT enfatiza la importancia de mantener la formalidad fiscal para evitar problemas. Para quienes reciben depósitos en efectivo regularmente, se recomienda:

Documentar y registrar cada ingreso de manera clara. Considerar alternativas bancarizadas, como transferencias electrónicas, que no generan alerta automática. Consultar a un contador o especialista fiscal para asegurar que los depósitos coincidan con los ingresos declarados.

El SAT alerta a contribuyentes: depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos al mes serán reportados automáticamente en octubre de 2025, una medida que busca prevenir discrepancias fiscales

La alerta del SAT sobre los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos no prohíbe esta modalidad, pero sí busca prevenir la evasión fiscal y detectar posibles discrepancias entre lo declarado y lo recibido.

Mantener un registro transparente de los ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales es la forma más segura de evitar revisiones y sanciones.