México

Qué tan dañino es el pay de limón y cuál es la forma más sana de prepararlo

Este postre es delicioso, pero poco saludable

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Los postres deben de consumirse
Los postres deben de consumirse con poca frecuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de limón destaca entre los postres preferidos en diversas regiones debido a su sabor refrescante y textura cremosa. Sin embargo, su composición tradicional incluye ingredientes que, en exceso, pueden afectar la salud metabólica. Opciones con alto contenido de azúcar, mantequilla y leche condensada suelen proporcionar un aporte elevado de calorías y grasas saturadas en una sola porción.

El consumo regular de pay de limón tradicional se asocia a un riesgo mayor de padecer alteraciones como sobrepeso, hipertensión o diabetes tipo 2, especialmente cuando forma parte de una dieta con otros alimentos ultraprocesados. Por tal motivo, muchos especialistas recomiendan moderar su ingesta o buscar versiones más adecuadas, que permitan disfrutar de este postre sin exceder los límites recomendados de azúcar y grasa.

Receta tradicional y alternativa saludable de pay de limón

2 versiones de pay de
2 versiones de pay de limón – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta tradicional:

La preparación más difundida de pay de limón utiliza galletas dulces molidas y mantequilla para la base, creando una corteza crujiente y energética. Para el relleno, se mezclan leche condensada, crema y jugo de limón, que aportan la textura cremosa y el sabor característico. Esta versión lleva una cantidad considerable de azúcar, tanto en la base como en la mezcla interior, y suele coronarse con merengue o crema batida.

Una rebanada del pay de limón tradicional puede alcanzar hasta 350 kilocalorías y contener más de 20 gramos de azúcar. Esta cifra equivale a cerca de la cantidad máxima de azúcar recomendada para un adulto en todo un día, además de incluir grasas que elevan el colesterol sanguíneo. Por ello, muchas personas buscan alternativas en las que se reduzcan estos componentes, sin perder el sabor distintivo del postre.

Alternativa saludable:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener un pay de limón más apto para el consumo cotidiano, resulta conveniente modificar ingredientes clave. Se puede elaborar una base con avena integral, harina de almendra y un poco de aceite vegetal, prescindiendo de galletas y mantequilla. Esta variante ofrece fibra y grasas más saludables.

El relleno puede prepararse con yogur griego bajo en grasa y jugo natural de limón, endulzado con pequeñas cantidades de stevia o eritritol en lugar de azúcar refinada. De esta forma, la textura se mantiene suave y el sabor ácido permanece, pero el aporte calórico y de azúcares se reduce notoriamente. Opcionalmente, es posible añadir ralladura de limón y claras batidas para lograr un merengue sin azúcar, aligerando aún más el resultado final.

Estas adaptaciones permiten disfrutar un pay de limón similar al tradicional, disminuyen la carga glucémica y evitan los efectos negativos asociados al consumo de grasas saturadas y productos ultraprocesados. La inclusión de ingredientes naturales impulsa el valor nutricional del postre y lo convierte en una opción viable dentro de una dieta equilibrada.

Temas Relacionados

Pay de LimónPaySaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum estrena documental por su primer año como presidenta de México

“El pueblo de México recupera su dignidad”, así comienza la grabación de la mandataria: te decimos dónde estará disponible

Claudia Sheinbaum estrena documental por

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá a la Máquina de Nicolás Larcamón este sábado en el Estadio Universitario de la UANL

Tigres vs Cruz Azul: dónde,

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Las Águilas del América vienen de un gran momento tras golear a Pumas, mientras que Santos no ha podido levantar en la tabla

¿Cómo quedará el América vs

CURP biométrica será oficial a partir de octubre, dónde y cómo tramitarla

El proceso de cobertura será paulatino mientras se consolida la infraestructura tecnológica y operativa a nivel nacional

CURP biométrica será oficial a

Participan 500 elementos mexicanos en programa militar binacional con EEUU

Los militares permanecieron en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta hasta el día de hoy, 3 de octubre, cuando concluyó el entrenamiento

Participan 500 elementos mexicanos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Morelos “La Voz”,

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: dónde,

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”