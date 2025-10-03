México

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Los tres hombres fueron localizados cuando se transportaban a bordo de una vehículo

Por Ale Huitron

Los tres fueron vinculados a
Los tres fueron vinculados a proceso tras ser detenidos con armas, un explosivo y drogas.

César V”, Miguel C y AlbertoH” fueron vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con portación de armas de fuego, drogas y explosivos tras ser detenidos en el municipio de Jiquilpan de Juárez, Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo que un juez federal dictara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra los tres hombres, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la investigación, los ahora procesados fueron capturados por autoridades estatales en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quienes los interceptaron cuando circulaban a bordo de un vehículo en el municipio antes referido.

Durante la revisión del automóvil, los oficiales hallaron tres armas largas, dos armas cortas abastecidas, una granada de fragmentación, cinco cargadores y 67 cartuchos, además de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Los laboratorios clandestinos en México
Los laboratorios clandestinos en México impulsan la producción local de "cristal" destinado al mercado estadounidense.

Tras su detención, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó los elementos de prueba necesarios ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Los tres hombres fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión simple de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, así como portación de artefacto explosivo improvisado.

Además, el juez dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa.

Cae “El Chuacheneger”, presunto jefe de plaza del CJNG en Tabasco

El operativo para capturar al
El operativo para capturar al jefe de plaza del CJNG contó con la participación de elementos estatales y federales.

Un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, identificado como Alejandro “N”, alias “El Chuacheneger”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con autoridades federales, el sujeto fue capturado cuando conducía un vehículo con reporte de robo, por lo que tras marcarle el alto y realizar una revisión, los agentes localizaron un arma de fuego y varias dosis de droga.

Fuentes consultadas por Infobae México señalan a Alejandro “N” como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa, una zona integrada por cinco municipios y caracterizada por altos índices delictivos relacionados con la operación de grupos criminales.

Además, “El Chuacheneger” y/o “El Diablito”, es identificado como un presunto jefe de plaza del CJNG, ubicándolo como objetivo prioritario para las autoridades en los esfuerzos de pacificación en el estado de Tabasco.

