Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. 2+2 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

Tras acumular 1.301.576 reproducciones, el temazo de Omar Camacho se mantiene en primer lugar.

2. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.186.468 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

La nueva producción de Natanael Cano se vende como pan caliente. Ya lleva 1.101.894 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

La melodía de Fuerza Regida va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Sus 1.060.183 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. POR SUS BESOS

Tito Double P

«POR SUS BESOS» de Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.016.880 reproducciones, motivo por el cual continúa en la quinta posición.

6. SUIZA

Calle 24

«SUIZA», interpretado por Calle 24, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 960.667 reproducciones.

7. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

Tras acumular 915.942 reproducciones, «Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» de Luis R Conriquez se mantiene en séptimo lugar.

8. ANSIEDAD

Fuerza Regida

«ANSIEDAD» de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 898.595 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)», interpretado por El Bogueto, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 860.474 reproducciones.

10. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

«Frecuencia» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 829.849, lo que marca un hito en la carrera musical de Los Dareyes De La Sierra.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Los artistas que dominaron el 2024

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical internacional. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.