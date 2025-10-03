Deportan a México y detienen a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en tragedia de la Guardería ABC

Sandra Lucía Téllez Nieves es señalada igualmente como cercana a la ex primera dama Margarita Zavala | Movimiento Cinco de Junio

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que logró la detención y posterior deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, quien es señalada como una de las presuntas responsables de la tragedia que le arrebató la vida a 49 menores y dejó lesionadas a 106 más en la tragedia de la Guardería ABC, la cual tuvo lugar el 5 de junio de 2009 en el inmueble ubicado en Hermosillo, Sonora.

La información oficial señala que Téllez Nieves de este lugar se encontraba prófuga de la justicia en territorio estadounidense, lo cual coincide con la versión de los padres de las víctimas cuando señalaron que la acusada había huido de territorio mexicano desde el año 2022.

De igual manera, se precisa que la implicada deberá responder y ser condenada por los presuntos delitos de lesiones y homicidio culposo ante las instancias judiciales correspondientes. A la par, se explica que la deportación se hizo mediante el paso de la Garita Dennis DeConcini de la zona de Nogales.

La imputada quedó a resguardo de las autoridades del penal de Hermosillo, Sonora | FGR

¿Cómo se efectuó el operativo y su ingreso al penal de Hermosillo?

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora. Más tarde, la detenida fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez responsable del caso.

Información en desarrollo...