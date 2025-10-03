México

Deportan a México y detienen a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en tragedia de la Guardería ABC

La socia propietaria del inmueble donde murieron 49 menores de edad se encontraba prófuga en territorio estadounidense

Por Diego Mendoza López

Guardar
Sandra Lucía Téllez Nieves es
Sandra Lucía Téllez Nieves es señalada igualmente como cercana a la ex primera dama Margarita Zavala | Movimiento Cinco de Junio

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que logró la detención y posterior deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, quien es señalada como una de las presuntas responsables de la tragedia que le arrebató la vida a 49 menores y dejó lesionadas a 106 más en la tragedia de la Guardería ABC, la cual tuvo lugar el 5 de junio de 2009 en el inmueble ubicado en Hermosillo, Sonora.

La información oficial señala que Téllez Nieves de este lugar se encontraba prófuga de la justicia en territorio estadounidense, lo cual coincide con la versión de los padres de las víctimas cuando señalaron que la acusada había huido de territorio mexicano desde el año 2022.

De igual manera, se precisa que la implicada deberá responder y ser condenada por los presuntos delitos de lesiones y homicidio culposo ante las instancias judiciales correspondientes. A la par, se explica que la deportación se hizo mediante el paso de la Garita Dennis DeConcini de la zona de Nogales.

La imputada quedó a resguardo
La imputada quedó a resguardo de las autoridades del penal de Hermosillo, Sonora | FGR

¿Cómo se efectuó el operativo y su ingreso al penal de Hermosillo?

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora. Más tarde, la detenida fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez responsable del caso.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Sandra Lucía Téllez NievesGuarderia ABCTragediaFelipe CalderónMargarita Zavala5 de junio de 2009IMSSNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

El joven oriundo del Edomex mostró cómo adaptó el lugar para convertirlo en un departamento

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive

Mujer enloquece en fiesta al lanzar cazuela por querer un taco extra: usuarios la bautizan como “Lady Taco” y ”Lady Hambreada"

El suceso ocurrió en una fiesta en Mazatlán, Sinaloa, por lo que la mujer mostró su furia al no obtener un taco más de los cinco que le habían dado

Mujer enloquece en fiesta al

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

La Vocería de Seguridad estatal reveló que se mantiene la vigilancia por tierra y aire

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

En hechos recientes un grupo armado había atacado la camioneta de seguridad donde viajaba la nieta del gobernador

Reportan secuestro de un escolta

Amenaza de bomba en FES Iztacala moviliza a cuerpos de emergencia: desalojan a estudiantes y maestros l Video

Autoridades activan protocolos de seguridad tras mensaje que advertía sobre explosivo y posible tiroteo

Amenaza de bomba en FES
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

ENTRETENIMIENTO

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cizañosa”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

DEPORTES

Los récords de Lionel Messi

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026

Atlas fortalece su cuerpo técnico al fichar a deportista olímpica mexicana

Enrique Borja respalda a Gilberto Mora para el Mundial 2026: “Tiene la calidad y la capacidad”

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos